В частности, уничтожено 275 единиц техники россиян, поражено 26 блиндажей с личным составом.

Бойцы Нацгвардии за неделю уничтожили 275 единиц техники врага и разнесли 26 блиндажей с личным составом. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Враг хочет сломать нас. И своими атаками добивается только обратного - все больше ярости у наших воинов, в частности Национальной гвардии Украины. Наши бойцы свои позиции удерживают и наносят ответный удар", - отметил Клименко.

По его информации, в течение прошлой недели гвардейцы уничтожили: 36 танков, 68 единиц бронетехники, 80 автомобилей оккупантов, 83 артиллерийских систем, 4 единицы инженерной техники и 4 средства РЭБ.

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"Также поражены 26 блиндажей с личным составом противника. Оккупанты ликвидированы", - добавил министр.

Потери России в Украине на 25 марта

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года по 25 марта 2024 года ориентировочно составили: личного состава - около 437 тысяч 390 человек, в том числе 640 за минувшие сутки; танков - почти 6,9 тыс единиц, боевых бронированных машин - около 13, 2 тыс, артиллерийских систем - под 10,9 тыс единиц, а также реактивных систем залпового огня - 1018, средств ПВО - 726, самолетов - 347, вертолетов - 325, кораблей/катеров - 26, одна подводная лодка и тому подобное.

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