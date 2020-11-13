Следующее заседание назначено на 12:00 20 ноября.

Приморский районный суд Одессы объявил перерыв и перенес заседание по делу активиста Сергея Стерненко из-за якобы неповиновения его адвоката Андрея Писаренко председательствующему судье.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, кроме исследования доказательств, суд должен был рассмотреть ходатайство защиты об изменении меры пресечения Стерненко.

В ходе заседания Писаренко попросил суд приобщить к материалам дела возражения защиты на действия председательствующего судьи.

Судья отказался приобщать соответствующий документ и постановил вернуть его стороне защиты, а все жалобы подавать в апелляционной инстанции.

Адвокат все же настаивал на этом.

Такие действия защитника судья расценил как "неповиновение председательствующему" и объявил перерыв в заседании, так и не рассмотрев ходатайство защиты об изменении меры пресечения Стерненко.

Следующее заседание назначено на 12:00 20 ноября.

Дело Стерненко: что известно

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения, которые он связывает со своей общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы. По этим фактам открыты производства, в которых Стерненко выступает в качестве потерпевшего.

Также СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения Стерненко одного из нападавших - Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 2 ст. 263 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. По данным СБУ, экспертиза показала версию об умышленном убийстве Стерненко напавшего на него Кузнецова.

По решению суда Стерненко до 21 сентября находился под ночным домашним арестом. 13 августа ему вручили обвинительный акт.

24 сентября в Приморском райсуде Одессы состоялось первое подготовительное заседании по делу Стерненко.

29 сентября суд снова отправил Стерненко под ночной домашний арест.

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Автор: Антонина Доломанжи