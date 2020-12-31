29 декабря Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения человека и вымогательстве.

Обвинение просит взять бывшего народного депутата, экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася под стражу без права на залог.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор заявил во время заседания в Шевченковском райсуде Киева.

"Учитывая то, что указанное преступление совершено с применением насилия и с угрозой убийства... в настоящее время отсутствуют основания для определения размера залога... Просим применить в отношении подозреваемого Микитася Максима Викторовича меру пресечения в виде содержания под стражей без определения альтернативы внесения залога сроком на 60 суток", - отметил прокурор.

Новое дело Микитася

29 декабря в Нацполиции заявили, что Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения человека и вымогательстве.

По данным следствия, 8 декабря в Киеве четыре человека похитили юриста компании, которая предоставляла услуги подозреваемому. За несколько часов полицейские задержали исполнителей, а впоследствии установили и непосредственного заказчика преступления.

Исполнители обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на 800 тыс. долларов. Через несколько часов после похищения полицейские задержали четырех исполнителей и освободили заложника. Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь – заказчику. На следующий день задержали и двух соорганизаторов.

30 декабря Шевченковский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании Микитасю меры пресечения по этому делу.

31 декабря суд продолжил рассмотрение ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения, однако Микитась не явился на судебное заседание, поэтому прокуроры заявили ходатайство о применение к подозреваемому принудительного привода.

Следственная судья Анна Абасова приняла решение о приводе Микитася на судебное заседание на 13:00.

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Автор: Антонина Доломанжи