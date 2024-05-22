Бизнесмен находится в СИЗО по двум решениям судов.

В среду, 22 мая, Шевченковский районный суд города Киева рассматривает ходатайство прокурора о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом стало известно из заседания суда, трансляцию которого ведет ТСН.

Дела Коломойского - что нужно знать:

27 февраля состоялось судебное заседание, где бизнесмену Игорю Коломойскому продлевали меру пресечения. Адвокаты убеждали суд в невиновности своего подзащитного и приводили как документальные подтверждения своим словам, так и новыми показаниями функционеров ПриватБанка и чиновников Нацбанка. Несмотря на то, что показания свидетелей посыпались, суд оставил бизнесмена еще на два месяца в СИЗО, при этом уменьшил сумму залога на сто пятьдесят миллионов гривень.

11 апреля Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу защитников Игоря Коломойского на постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27.02.2024 о продлении срока содержания под стражей бизнесмена.

Сторона защиты объяснила, что в течение семи месяцев, когда идет следствие, суд успел опросить меньшинство свидетелей. Кроме того, адвокаты ссылались на состояние здоровья подзащитного и его хронические заболевания. Такое состояние бизнесмена подтвердил и врач, который проводил осмотр.

Но судья снова стал на сторону обвинения и оставил Игоря Коломойского под стражей.

22 апреля Шевченковский районный суд города Киева частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня с альтернативным определением залога в сумме 1 млрд 968 млн 200 тысяч гривень.

8 мая Игорю Коломойскому "сшили" новое дело и сообщили о подозрении в совершении преступления, которое якобы произошло... 21 год назад в Крыму. По данным следствия, подозреваемый якобы заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как сообщается, четыре человека затем напали на адвоката и избили его (он выжил).

9 мая суд поддержал сторону обвинения и избрал меру пресечения украинскому бизнесмену в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения размера залога.

Адвокаты в ходе судебного заседания отметили, что сторона обвинения апеллирует к делу, не предоставляя никаких доказательств, подтверждающих вину бизнесмена. Кроме того, защита отметила, что сейчас Игорь Коломойский содержится под стражей в рамках другого уголовного производства. А значит, никаких рисков для этого следствия он не может нести.