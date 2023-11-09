Суд первой инстанции по сегодняшний день (почти месяц) не направил материалы дела в Апелляционный суд, что делает невозможным рассмотрение апелляционной жалобы

В четверг, 9 ноября, адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского Александр Лысак, Олег Пушкарь, Игорь Барсученко проводят пресс-конференцию, трансляцию ведет ТСН.

Предпосылкой стало то, что бизнесмену Игорю Коломойскому, несмотря на определение Шевченковского суда в конце октября, не обеспечено проведение медицинского осмотра.

Адвокаты говорят, что совершаются искусственные препятствия для изменения меры пресечения.

"Суд первой инстанции по сегодняшний день (почти месяц) не направил материалы дела в Апелляционный суд, что делает невозможным рассмотрение апелляционной жалобы", - говорят они.

Отметим, что защитники Коломойского просят об изменении меры пресечения - с содержания под стражей на ночной домашний арест. Бизнесмен уже два месяца находится в следственном изоляторе.

По словам защитников, следственные судьи не рассматривают их жалобы на органы следствия. В частности, к бизнесмену также не пускают членов его семьи.

Дело Коломойского - что надо знать

Напомним, в сентябре Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (сейчас размер залога увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

6 октября Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Коломойского, которые просили уменьшить размер залога до начального уровня.

21 октября Александр Лысак сообщил, что во время пребывания в изоляторе временного содержания Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.

24 октября суд отказался заменить Коломойскому содержание под стражей на домашний арест. В то же время, суд обязал руководителя отдела обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины и государственного учреждения Центр здравоохранения государственной уголовной исполнительной службы Украины в Киеве и области безотлагательно обеспечить проведение полного медицинского обследования Коломойскому с целью установления, может ли он по состоянию здоровья находиться в условиях следственного изолятора без оказания специализированной медицинской помощи.

27 октября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского до 2 декабря с альтернативной определения залога в 3,9 млрд гривень.

6 ноября Шевченковский районный суд города Киева перенес заседание о рассмотрении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому.