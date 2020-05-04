Дело Гандзюк: в Одессе перенесли важное заседание суда из-за отсутствия интернета

Причина переноса - отсутствие интернета в СИЗО, где содержат Павловского.

В Приморском районном суде Одессы в очередной раз не состоялось заседание по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, в котором должен был участвовать Игорь Павловский, ранее арестованный по другому уголовному делу.

Об этом сообщается на Facebook-странице инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?"

"Его (заседания - УНИАН) в очередной раз перенесли. На этот раз причина переноса - отсутствие интернета в СИЗО, в котором содержат Павловского. То есть, все знали, что сегодня состоится важное судебное заседание - должен решаться вопрос привлечения пострадавших. Суд заранее согласовал возможность участия сторон по видео-связи. А СИЗО СБУ, где находится под стражей Павловский, сегодня сообщило, что у них нет интернета", - говорится в сообщении.

Заседание перенесли на 25 мая.

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Как сообщал УНИАН, в начале июля 2019 года стало известно, что одного из фигурантов дела об убийстве Гандзюк Павловского будут судить в Одессе. В августе в ГПУ заявили, что Павловский заключил сделку со следствием, однако ее суть не разглашается.

С 16 августа Павловский и его адвокат не приходят на заседания в Приморский райсуд Одессы. Первые четыре заседания Павловский пропустил, ссылаясь на то, что он якобы находится на стационарном лечении в одной из клиник Одессы. Однако одесские активисты не нашли его в указанной больнице. Факт отсутствия на стационарном лечении Павловского зафиксирован в присутствии сотрудников патрульной полиции, написано соответствующее заявление.

20 января 2020 года Павловского задержали в Херсоне во время спецоперации по пресечению деятельности преступной организации. Всего было проведено 35 обысков, задержано несколько человек. Изъяты средства в эквиваленте более 11 млн грн.

Следствие считает, что Павловский создал и возглавил преступную организацию, которая занималась организацией массовых беспорядков, запугиванием, избиением людей и поджогами автомобилей жителей Херсонской области для прекращения их общественной деятельности (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины).

21 января Печерский райсуд Киева постановил избрать Павловскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серную кислоту, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатора выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбина приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет заключения. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

20 января 2020 года Павловского задержали в Херсоне по подозрению по другому делу по факту создания преступной организации, 21 января Печерский райсуд Киева отправил Павловского под стражу.

Также в январе в Бургасе (Болгария) правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину. 17 марта Печерский райсуд Киева принял решение арестовать Левина.

25 марта Шевченковский районный суд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.

27 апреля в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования по делу и об установлении конечного заказчика этого преступления - Мангера, который по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Это заявление вызвало возмущение у пострадавших, их защитника Закревской и общественности. Они убеждены, что доказательства против Мангера не собраны, и дело развалится в суде.

В то же время защитник Мангера Дмитрий Ильченко положительно оценил передачу дела Гандзюк в суд. Он утверждал, что в материалах уголовного производства в отношении убийства активистки нет ни слова о его подзащитном.

Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.