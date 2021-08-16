Количество патрулей на период празднования Дня прапора и 30-летия Независимости Украины будет увеличено, к патрулированию привлекут военнослужащих Нацгвардии Украины.

В связи с запланированными в Украине праздничными мероприятиями по случаю Дня флага и 30-летия Независимости с 16 августа все ведомства системы органов внутренних дел переходят на усиленный вариант несения службы.

Как сообщается на официальном сайте Нацполиции, об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко после расширенного совещания с участием заместителя председателя Национальной полиции Александра Фацевича, начальника полиции Киева Ивана Выговского и представителей КГГА, ведомственных учебных заведений и правоохранительных ведомств.

По словам Клименко, количество патрулей в местах массового пребывания граждан на период праздников будет увеличено. Кроме того, на время проведения массовых мероприятий в центре Киева будет частично ограничено движение автотранспорта, изменен график и схема движения общественного транспорта.

К охране публичной безопасности и порядка будут привлечены все структурные подразделения полиции. К патрулированию также привлекут военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Читайте такжеЗеленский утвердил награду "Национальная легенда Украины""С сегодняшнего дня мы начинаем практическую работу по подготовке к праздничным мероприятиям по случаю Дня Независимости. Около 10 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут работать в городе Киеве. Чтобы обеспечить правопорядок, мы усилим наряды патрулирования в общественных местах, на автостанциях, на железнодорожном вокзале, в метро и аэропортах", – подчеркнул Клименко.

Руководитель полиции Киева Иван Выговский добавил, что личный состав столичной полиции готов к выполнению задач по обеспечению правопорядка.

"Мы уже усилили наряды в местах запланированных мероприятий, где сейчас проходят репетиции ко Дню Независимости. Кроме того, уделяем внимание профилактике преступлений, в том числе имущественных", - отметил начальник полиции Киева.

При этом он сообщил, что столичные полицейские будут активно отрабатывать места концентрации граждан, развлекательные заведения и места отдыха, объекты инфраструктуры Киева.

Клименко отметил, что на время проведения массовых мероприятий необходимо привлечь людей со знаниями иностранного языка, чтобы обеспечить коммуникацию и взаимопонимание с гостями столицы, в частности - в части обслуживания вызовов на спецлинию 102. Кроме того, в праздничные дни многие граждане будут выезжать за пределы города, поэтому особое внимание необходимо уделять своевременному реагированию на сообщения о возможных имущественных преступлениях.

"Это наша общая задача - провести эти праздники достойно. Главное, чтобы был своевременный обмен информацией и коммуникация, тогда мы достигнем положительного результата", - подчеркнул глава Нацполиции.

Мероприятия ко Дню Независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал мероприятия к 30-й годовщине Независимости Украины.

В частности, 24 августа пройдет уникальный военный парад. "Впервые за 30 лет независимости Украины запланированы мероприятия с участием представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров. На Крещатике, на Днепре, в Одессе, в Черном море будет наша гордость – те, кто готов защитить Украину на суше, на воде и в воздухе", - подчеркнул Зеленский.

В центре Киева в августе трижды проведут репетиции военного парада до Дня Независимости.

Автор: Татьяна Герасименко