Предыдущее полотно повреждено.

Сегодня коммунальные службы Киева приспустят государственный флаг Украины, установленный на территории Мемориального комплекса комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"14 июня мы приспускаем главный флаг страны, чтобы заменить полотно на новое – предыдущее повреждено. Кроме того, по прогнозу синоптиков, сила ветра в течение суток будет достигать 50 км/ч. А значит, до завтра мы не будем поднимать флаг", - рассказали в КГГА.

Сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, его высота – почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Война в Украине и самый большой флаг:

22 августа 2020 года в Киеве на Печерских холмах открыли мемориал, где был поднят самый большой государственный флаг украинского государства.

24 февраля 2022 года войска России ворвались на украинскую территорию.

5 марта 2022 года в Киеве обновили главный флаг Украины.

26 марта 2022 года полотно главного флага Украины приспустили из-за погодных условий - сильных порывов ветра.

Вас также могут заинтересовать новости: