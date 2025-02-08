С помощью такой системы у вас получится оформить выплаты, получить справку и даже взять кредит.

Национальный банк Украины представил юридическим и физическим лицам возможность избавить себя от увлекательных путешествий в банк и томлений в очереди. Онлайн-система BankID позволяет удаленно решить огромное количество вопросов, связанных с финансовыми, коммунальными или государственными учреждениями.

Там, где раньше было необходимо общение с сотрудником банка, теперь достаточно пару кликов по экрану смартфона.

Что такое BankID и как он работает

Система, как метод идентификации данных, появилась в Украине несколько лет назад, но пользоваться активно тогда ею начали не все. Сейчас большее количество людей переходит на онлайн не только в работе, но и в бытовых вопросах. Таким образом получается, что BankID позволяет не присутствовать лично, а совершать все необходимые действия удаленно.

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Банк айди - это сервис, с помощью которого можно на расстоянии идентифицировать человека. Система передает ваши персональные данные от банка, в котором открыт счет, до поставщика услуг, которыми вы хотите воспользоваться.

Это значит, что взаимодействие с любой организацией, которая требует вашей идентификации личности, может происходить через Байк айди - это:

банки;

небанковские финансовые организации (ломбарды, компании по страхованию, кредитные союзы);

различные государственные учреждения;

коммунальные хозяйства;

общественные и коммерческие организации.

Важно понимать, как работает BankID, чтобы удостовериться в безопасности этого сервиса. Инициировать передачу данных можете только вы, как пользователь. Вся информация, которая передается с вашего кабинета банка до самого банка, а оттуда уже к субъекту, который оказывает вам услугу, зашифрована по требованиям законодательства Украины.

Что можно сделать через BankID

Для того чтобы в полной мере понимать, что такое Банк ID в Украине, стоит запомнить, какие именно услуги вы можете получить, используя этот сервис. Во-первых, преимущество такой системы заключается в том, что вам не придется долго стоять в очереди для заказа нужной справки, оформления выплат, субсидии или получения цифровой подписи. Через BankID даже можно взять кредиты в Украине у небанковской организации. Во-вторых, ни у вас, ни у сотрудника банка не будет шанса допустить ошибку при вводе ваших данных (имени, фамилии, ИНН и так далее), потому что все персональные сведения уже есть в системе банка, они проверены и авторизованы.

Как зайти в BankID

Войти через Банк ID на интернет-портал и сделать то, что вам нужно, вам необходимо быть клиентом одного из банков-участников системы BankID. Далее на сайте НБУ вам нужно выбрать банк, клиентом которого вы являетесь, нажав на соответствующую иконку. Затем ввести номер телефона, код из смс-сообщения и следовать инструкции. Если все сделаете правильно, можно будет начать успешное пользование сервисом.

Когда вы в дальнейшем будете заходить на различные интернет-порталы, сможете увидеть, что войти в свой кабинет можно через Facebook, Google, LinkedIn или BankID - вам просто нужно будет выбрать удобный способ авторизации.

Какие банки входят в BankID

Как мы уже говорили, использовать сервис могут только клиенты определенных банковских организаций. Если у вас открыт счет в одной из них, вы можете подключить BankID - список банков такой:

Приватбанк

УкрСиббанк

Райффайзен Банк Аваль

ПУМБ

А-Банк

Монобанк

ОТП Банк

Идея Банк

Ощадбанк и другие.

Полный список банков, которые являются участниками системы BankID и предоставляют услуги таким образом, также представлен на официальном сайте НБУ. Там же на сайте сказано, что для того чтобы начать пользоваться сервисом, нужно выбрать свой банк для Банк ID - ПриватБанк или любой другой - и пройти первую авторизацию.

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