Национальный банк Украины представил юридическим и физическим лицам возможность избавить себя от увлекательных путешествий в банк и томлений в очереди. Онлайн-система BankID позволяет удаленно решить огромное количество вопросов, связанных с финансовыми, коммунальными или государственными учреждениями.
Там, где раньше было необходимо общение с сотрудником банка, теперь достаточно пару кликов по экрану смартфона.
- Что такое BankID и как он работает
- Что можно сделать через BankID
- Как зайти в BankID
- Какие банки входят в BankID
Что такое BankID и как он работает
Система, как метод идентификации данных, появилась в Украине несколько лет назад, но пользоваться активно тогда ею начали не все. Сейчас большее количество людей переходит на онлайн не только в работе, но и в бытовых вопросах. Таким образом получается, что BankID позволяет не присутствовать лично, а совершать все необходимые действия удаленно.
Банк айди - это сервис, с помощью которого можно на расстоянии идентифицировать человека. Система передает ваши персональные данные от банка, в котором открыт счет, до поставщика услуг, которыми вы хотите воспользоваться.
Это значит, что взаимодействие с любой организацией, которая требует вашей идентификации личности, может происходить через Байк айди - это:
- банки;
- небанковские финансовые организации (ломбарды, компании по страхованию, кредитные союзы);
- различные государственные учреждения;
- коммунальные хозяйства;
- общественные и коммерческие организации.
Важно понимать, как работает BankID, чтобы удостовериться в безопасности этого сервиса. Инициировать передачу данных можете только вы, как пользователь. Вся информация, которая передается с вашего кабинета банка до самого банка, а оттуда уже к субъекту, который оказывает вам услугу, зашифрована по требованиям законодательства Украины.
Что можно сделать через BankID
Для того чтобы в полной мере понимать, что такое Банк ID в Украине, стоит запомнить, какие именно услуги вы можете получить, используя этот сервис. Во-первых, преимущество такой системы заключается в том, что вам не придется долго стоять в очереди для заказа нужной справки, оформления выплат, субсидии или получения цифровой подписи. Через BankID даже можно взять кредиты в Украине у небанковской организации. Во-вторых, ни у вас, ни у сотрудника банка не будет шанса допустить ошибку при вводе ваших данных (имени, фамилии, ИНН и так далее), потому что все персональные сведения уже есть в системе банка, они проверены и авторизованы.
Как зайти в BankID
Войти через Банк ID на интернет-портал и сделать то, что вам нужно, вам необходимо быть клиентом одного из банков-участников системы BankID. Далее на сайте НБУ вам нужно выбрать банк, клиентом которого вы являетесь, нажав на соответствующую иконку. Затем ввести номер телефона, код из смс-сообщения и следовать инструкции. Если все сделаете правильно, можно будет начать успешное пользование сервисом.
Когда вы в дальнейшем будете заходить на различные интернет-порталы, сможете увидеть, что войти в свой кабинет можно через Facebook, Google, LinkedIn или BankID - вам просто нужно будет выбрать удобный способ авторизации.
Какие банки входят в BankID
Как мы уже говорили, использовать сервис могут только клиенты определенных банковских организаций. Если у вас открыт счет в одной из них, вы можете подключить BankID - список банков такой:
- Приватбанк
- УкрСиббанк
- Райффайзен Банк Аваль
- ПУМБ
- А-Банк
- Монобанк
- ОТП Банк
- Идея Банк
- Ощадбанк и другие.
Полный список банков, которые являются участниками системы BankID и предоставляют услуги таким образом, также представлен на официальном сайте НБУ. Там же на сайте сказано, что для того чтобы начать пользоваться сервисом, нужно выбрать свой банк для Банк ID - ПриватБанк или любой другой - и пройти первую авторизацию.