С 1 декабря в Украине изменят правила ввоза гуманитарки и вернут налоговые проверки.

С 1 декабря жизнь украинцев изменится в некоторых сферах. Некоторым предпринимателям вернут налоговые проверки. Также изменятся правила ввоза гуманитарной помощи, а церковные праздники будут отмечать по новому календарю.

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Коммунальные тарифы с 1 декабря

Тарифы на коммуналку с 1 декабря останутся неизменными.

Тариф на свет в декабре повышать не будут. До конца отопительного сезона устанавливается единый тариф 2,64 гривни за киловатт-час для всех бытовых потребителей.

Тариф на газ останется на уровне 7,96 гривен за кубометр как минимум до окончания отопительного сезона.

Тариф на воду в каждой области Украины устанавливается отдельно. Самые низкие тарифы на водоснабжение и водоотвод в Винницкой, Харьковской и Днепропетровской областях, а самые высокие - в Запорожской области.

Субсидии за коммуналку в декабре автоматически продлят для тех, кто уже получал их в ноябре. Никакие заявления писать не нужно. При этом субсидии можно лишиться, если у её владельца есть не погашенная задолженность по коммуналке сроком 2 месяца и дольше.

Пенсии и прожиточный минимум

Пенсии в Украине в декабре пересчитывать не будут. Следующая индексация пенсий планируется на март 2024 года.

Однако доплату к пенсиям получат пенсионеры, которым в течение ноября 2023 года исполнилось 70, 75 или 80 лет. Размер надбавки будет следующим:

для пенсионеров 70-75 лет - 300 гривень;

для пенсионеров 75-80 лет - 456 гривень;

для пенсионеров 80 лет и старше - 570 гривень.

Прожиточный минимум в декабре останется неизменным. Его повысят 1 января 2024 года - до 2920 гривень. Вместе с ним вырастут и минимальные пенсии.

Налоговые проверки бизнеса

В декабре в Украине частично вернут налоговые проверки для предпринимателей, мораторий на которые действовал с начала полномасштабной войны.

Вот что изменится в декабре и для кого вернут плановые налоговые проверки:

предприниматели, которые продают подакцизную продукцию;

бизнес из сферы азартных игр;

налогоплательщики, которые оказывают платежные и финансовые услуги;

не резиденты Украины, которые осуществляют деятельность через обособленные подразделения или постоянные представительства.

Для ФЛП 1 и 2 группы запрет на проверки продолжит действовать до 1 декабря 2024 года. Также отсрочка на проверки актуальна для предпринимателей, налоговый адрес которых находится на оккупированной территории или в зоне боевых действий.

Перекрытие пункта пропуска со Словакией

Перевозчики Словакии с 1 декабря заблокируют пункт пропуска "Вишне Немецке - Ужгород" на границе с Украиной. Таким образом они протестуют против отмены разрешений на грузоперевозки для украинских водителей. По их мнению, такое упрощение правил ставит под угрозу транспортный рынок Словакии. Даты окончания протестов неизвестны.

Изменения правил мобилизации

В декабре 2023 года могут изменить правила мобилизации военнослужащих и демобилизации военных. Об этом в интервью НВ рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, в правительстве разрабатывают решение проблем с мобилизацией, и в декабре могут быть приняты такие изменения:

расширение полномочий ТЦК - им могут разрешить вести аудио и видеосъемку, проверять приписные документы;

отмена отсрочки от службы для военнообязанных, которые получают второе или третье высшее образование;

изменение порядка прохождения медкомиссии для ограниченно годных лиц;

демобилизация военнослужащих, которые служат более двух лет.

Пока что неизвестно, какие из этих решений будут приняты и когда именно.

Электронная система регистрации ввоза гуманитарной помощи

С 1 декабря в Украине заработает цифровизация ввоза и учета гуманитарной помощи. При этом возможность подавать бумажные декларации так же останется. До 1 апреля 2024 года Благотворительные фонды и волонтерские организации смогут оформлять гумпомощь как в электронном, так и в бумажном виде.

В декабре появиться возможность декларировать гумпомощь в электронной форме. Вводится автоматизированная система регистрации гуманитарки, в которой будет регистрироваться декларация с уникальным номером, где указывается информация о наименовании и количестве товаров. Организации, которые завезли гумпомощь, смогут получать отчет о её распространении до 15 числа каждого месяца.

Зимние праздники

В декабре украинцы отметят крупные государственные и религиозные праздники: Новый год, Рождество, День святого Николая, Собор Пресвятой Богородицы. При этом в связи с переходом на современный новоюлианский календарь привычные даты церковных праздников изменятся:

День святого Николая 2023 - 6 декабря;

Рождественский сочельник 2023 - 24 декабря;

Рождество 2023 - 25 декабря;

Собор Пресвятой Богородицы 2023 - 26 декабря.

Дополнительные выходные на Рождество и Новый год в этом году отменяются из-за действия военного положения. Однако руководители частных компаний по своему усмотрению могут предоставить выходной сотрудникам.

Ранее мы публиковали полный новый православный календарь на декабрь 2023.

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