По данным следствия, контр-адмирал подстрекал украинских военных к госизмене.

Прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Украины сообщили о подозрении контр-адмиралу, заместителю командующего Черноморским флотом Военно-морского флота Вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, контр-адмирала подозревают в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены и пособничестве в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

"В ходе досудебного расследования установлено, что с 20 по 25 марта 2014 года во время активной фазы оккупации Крыма подозреваемый открыто и вызывающе подстрекал военнослужащих и руководящий состав штаба Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины к совершению государственной измены, а именно к переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта. При этом он обещал мгновенное повышение зарплат и карьерный рост, а также угрожал применением военнослужащими ВС РФ физического насилия и оружия", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Кроме того, по данным следствия, заместитель командующего флотом проводил "допросы" захваченных украинских офицеров, которые содержались на гауптвахте ЧФ РФ, подстрекая их к государственной измене.

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Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

После оккупации Крыма Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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Автор: Катерина Комолова