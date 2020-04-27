Штрафы для "сталкеров" в Чернобыльской зоне хотят поднять в сто раз

При этом минимальный штраф за такое нарушение должен составлять 17 тыс. грн.

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) совместно с народными депутатами разработало законопроект, которым предлагается увеличить штрафы за незаконное пребывание в Чернобыльской зоне отчуждения в 100 раз, до 51 тыс грн.

Об этом в рамках V Международной конференции «Проблемы снятия с эксплуатации объектов ядерной энергетики и восстановления окружающей среды» INUDECO 2020 в онлайн-формате заявил председатель ГАЗО Сергей Калашник.

По его словам, в ГАЗО есть несколько законодательных инициатив относительно новых правил работы зоны отчуждения. При этом народные депутаты уже высказались в поддержку предложений и намерены в ближайшее время их принять.

«Во-первых, мы предлагаем ужесточить наказание за незаконное пребывание в зоне отчуждения. Сейчас каждый человек может заплатить 300 гривен и где-то переночевать и без каких-то проблем выбраться из зоны. Мы считаем, что минимальный штраф за такое нарушение должен составлять от 17 тыс. грн и до 51 тыс. грн», - сказал он.

Читайте такжеРыжий лес, радиация и секретные объекты: известный украинский блогер проведет виртуальную экскурсию по Чернобылю (фото)

По его словам, в Министерстве внутренних дел также предлагают ввести уголовную ответственность за подобные нарушения.

Калашник отметил, что правила посещения Чернобыльской зоны отчуждения также должны меняться. В частности, предлагается оборудовать весь транспорт и экскурсоводов, которые находятся на территории зоны отчуждения, навигаторами.

«Гиды, которые заходят в зону отчуждения, должны иметь при себе датчики GPS… Туристические маршруты должны быть четкими, по асфальтированным дорогам. GPS должны стоять на всех транспортных средствах, которые находятся в зоне: наземном, водном, воздушном. И все данные с датчиков должны стекаться в один системный центр. Чтобы было понятно, сколько людей в каком автобусе и куда поехали», - сказал он.

Справка УНИАН. На сегодня за проникновение в Чернобыльскую зону на правонарушителей налагается штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-510 грн) с конфискацией орудий совершения правонарушения. На должностных лиц – от 25 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (425-510 грн) с конфискацией орудий совершения правонарушения.