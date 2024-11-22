Чёрная пятница 2024: прогнозы от Admitad Украина и предложения украинских брендов

Ноябрь традиционно считается месяцем крупнейших распродаж года, когда покупатели по всему миру ищут выгодные предложения, а ритейлеры готовятся к наплыву клиентов. В Украине интерес к Чёрной пятнице растёт с каждым годом. По данным партнёрской сети Admitad, в 2024 году ожидается увеличение количества покупок на 15–20%.
В трендах продаж прошлого года традиционно лидировала электроника – она составила 27% от общего объёма продаж в 2023 году, и этот тренд, вероятно, сохранится. Такие украинские бренды, как Фокстрот и Compbest, готовят интересные акции и расширенный ассортимент на Чёрную пятницу.
Фокстрот планирует привлечь покупателей большими скидками. Во всех магазинах и на сайте каждый сможет выбрать новейшие гаджеты, бытовую технику и ещё 1000+ топовых товаров по выгодным ценам. По словам представителей бренда, это будет настоящий техноажиотаж среди украинских покупателей.
Compbest, специализирующийся на продаже подержанной компьютерной техники, тоже подготовил выгодные предложения на более чем 4 тысячи товаров: от ноутбуков до различных комплектующих. В частности, на Чёрную пятницу Compbest обещает значительные скидки на игровые ноутбуки, принтеры и системные блоки.
В прошлом году популярностью пользовались также товары для дома и сада (15,2%) и модная одежда (13%). В модной категории в этом году стоит выделить бренды Minimal, Marathon, ISSA Plus и Estro.
Украинский бренд минималистичных ювелирных украшений Minimal этой осенью предлагает скидки на различные категории изделий: серьги, кольца, подвески, а также сертификаты и подарочные наборы. Это особенно привлекательно для тех, кто хочет обновить свою коллекцию или найти подарок для близких.
Мультибрендовая сеть Marathon на Чёрную пятницу предложит выгодные скидки на одежду, обувь и аксессуары для спорта и активного отдыха. Среди представленных брендов – популярные Jack Wolfskin, Asics, Nike, Adidas и новый украинский бренд Manul.
ISSA Plus подготовила скидки на модные коллекции собственного производства, включая платья, спортивные костюмы и элегантную одежду для офиса. Это отличная возможность купить стильные вещи по привлекательным ценам и обновить гардероб к следующему сезону.
Estro, известный украинский ритейлер с опытом более 20 лет, также планирует крупные скидки на обувь и одежду. В ноябрьские распродажи покупателям предложат скидки до 50% на популярные модели обуви, такие как утеплённые кроссовки, сапоги, казаки, а также на верхнюю одежду.
Магазин для любителей спорта и активного отдыха Veliki.com.ua, специализирующийся на товарах для активного досуга, готовит скидки до 80% на широкий ассортимент. В Чёрную пятницу клиенты смогут приобрести велосипеды, электровелосипеды, термобельё и рюкзаки по сниженным ценам.
В целом, Чёрная пятница 2024 года обещает стать настоящим праздником выгодного шопинга для украинцев. Это отличная возможность приобрести желаемые товары по лучшим ценам.