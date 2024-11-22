Чёрная пятница 2024: прогнозы от Admitad Украина и предложения украинских брендов

Ноябрь традиционно считается месяцем крупнейших распродаж года, когда покупатели по всему миру ищут выгодные предложения, а ритейлеры готовятся к наплыву клиентов. В Украине интерес к Чёрной пятнице растёт с каждым годом. По данным партнёрской сети Admitad, в 2024 году ожидается увеличение количества покупок на 15–20%.

В трендах продаж прошлого года традиционно лидировала электроника – она составила 27% от общего объёма продаж в 2023 году, и этот тренд, вероятно, сохранится. Такие украинские бренды, как Фокстрот и Compbest, готовят интересные акции и расширенный ассортимент на Чёрную пятницу.

Фокстрот планирует привлечь покупателей большими скидками. Во всех магазинах и на сайте каждый сможет выбрать новейшие гаджеты, бытовую технику и ещё 1000+ топовых товаров по выгодным ценам. По словам представителей бренда, это будет настоящий техноажиотаж среди украинских покупателей.

Видео дня

Compbest, специализирующийся на продаже подержанной компьютерной техники, тоже подготовил выгодные предложения на более чем 4 тысячи товаров: от ноутбуков до различных комплектующих. В частности, на Чёрную пятницу Compbest обещает значительные скидки на игровые ноутбуки, принтеры и системные блоки.

В прошлом году популярностью пользовались также товары для дома и сада (15,2%) и модная одежда (13%). В модной категории в этом году стоит выделить бренды Minimal, Marathon, ISSA Plus и Estro.

Украинский бренд минималистичных ювелирных украшений Minimal этой осенью предлагает скидки на различные категории изделий: серьги, кольца, подвески, а также сертификаты и подарочные наборы. Это особенно привлекательно для тех, кто хочет обновить свою коллекцию или найти подарок для близких.

Мультибрендовая сеть Marathon на Чёрную пятницу предложит выгодные скидки на одежду, обувь и аксессуары для спорта и активного отдыха. Среди представленных брендов – популярные Jack Wolfskin, Asics, Nike, Adidas и новый украинский бренд Manul.

ISSA Plus подготовила скидки на модные коллекции собственного производства, включая платья, спортивные костюмы и элегантную одежду для офиса. Это отличная возможность купить стильные вещи по привлекательным ценам и обновить гардероб к следующему сезону.

Estro, известный украинский ритейлер с опытом более 20 лет, также планирует крупные скидки на обувь и одежду. В ноябрьские распродажи покупателям предложат скидки до 50% на популярные модели обуви, такие как утеплённые кроссовки, сапоги, казаки, а также на верхнюю одежду.

Магазин для любителей спорта и активного отдыха Veliki.com.ua, специализирующийся на товарах для активного досуга, готовит скидки до 80% на широкий ассортимент. В Чёрную пятницу клиенты смогут приобрести велосипеды, электровелосипеды, термобельё и рюкзаки по сниженным ценам.

В целом, Чёрная пятница 2024 года обещает стать настоящим праздником выгодного шопинга для украинцев. Это отличная возможность приобрести желаемые товары по лучшим ценам.