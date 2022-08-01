В настоящее время в Запорожье остается почти 90 тыс. внутренне перемещенных лиц.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину через Запорожье прошли около 400 тыс. украинцев, которые выехали с оккупированных территорий.

Об этом рассказал председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в интервью"Укринформу".

"Через город прошло около 400 тыс. человек. Зарегистрированы как внутренне перемещенные лица – 106 тыс.", – сообщил Старух.

По его словам, прямо сейчас в городе Запорожье находится почти 90 тыс. внутренне перемещенных лиц.

"Часть из них поехала дальше. Часть осталась – 16 тыс. жителей Донетчины, в том числе около 7 тыс. мариупольцев. Из Пологовского района, из Гуляйполя много людей осталось. Некоторые снимают жилье, некоторые живут у родственников, друзей, знакомых. В селах живут около 10 тыс. человек. В областных коммунальных учреждениях - почти 2 тыс., в городских коммунальных учреждениях – где-то одна тысяча. Размещаем во всех коммунальных учреждениях, в которых можно разместить", – пояснил ситуацию Старух.

Глава ОВА добавил, что сейчас прибывает много людей из оккупированной Херсонской области. Для них создадут отдельный хаб.

Как сообщал УНИАН, 30 июля президент Владимир Зеленский призвал украинцев, которые до сих пор находятся на Донбассе, эвакуироваться.

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