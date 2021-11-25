Он хочет, чтобы виновных наказали.

Солдат контрактной службы Вооруженных сил Украины Влад Матвеев рассказал, как его травили сослуживцы из-за его сексуальной ориентации.

Об этом он рассказал Общественному.

Мужчина более двух лет служит в ВСУ. Он проходил боевое дежурство в Запорожской области, где его травили в течение четырех месяцев.

Солдат рассказал, что еще 14 ноября одолжил сослуживцу свой телефон, чтобы тот связался с родителями. Но тот скопировал его переписку и рассказал остальным, что он принадлежит к ЛГБТ-сообществу. После этого его начали унижать и шантажировать.

Читайте такжеВ Киеве началась "война лайков" против десятков заведен за поддержку ЛГБТ"Срочники думали, что из-за того, что они расскажут, что я такой, что-то изменится. Я сказал, - Вы узнали и что-то изменилось? (...) На утреннем построении назвали меня п*дором и геем", - рассказал он.

Военнослужащий подал рапорт, в котором назвал причастных к травле. По его словам, комбат ответил, что принадлежность к ЛГБТ "не считается приемлемой" в армии.

Позже военного отселили от инициаторов буллинга, а потом уже перевели в Одесскую область, где с ним сейчас работают военные психологи.

Влад отметил, что из-за травли пережил сильный стресс. Также о его ориентации узнала его мама и брат. Мужчина уверен, что виновных должны наказать.

"Я хочу, чтобы в армии были ознакомлены с тем, что есть люди, которые принадлежат к ЛГБТ-сообществу, и что их не надо трогать, что они такие же нормальные люди, как все остальные".

Ранее сообщалось, что уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова инициировала расследование того, что солдат ВСУ стал жертвой буллинга из-за сексуальной ориентации.

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Автор: Людмила Жерновская