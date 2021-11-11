Парень заявил, что полгода терпел унижения и издевательства.

В Молдове 18-летний солдат-срочник Марин Павлеску совершил публичный каминг-аут как гей. При этом он заявил, что отказывается возвращаться в армию из-за пережитых там унижений и издевательств, связанных с его сексуальной ориентацией.

Как пишет Newsmaker.md, парень рассказал обо всем в своем Instagram.

Он заявил, что проходил срочную службу в молдавской армии с апреля 2021 года. Но взял временный отпуск. Вернуться в часть он должен был 10 ноября, но намерен это делать из-за пережитого в армии.

"В последние шесть месяцев я подвергался издевательствам и унижениям из-за того, что я – гей. Поэтому я решил не возвращаться. Я понимаю, что мои действия воспримут как дезертирство. Я понимаю возможное наказание, в том числе заключение, если судья посчитает нужным его назначить... Я терпел унизительное отношение к себе, в том числе со стороны начальников", – заявил Марин Павлеску.

Читайте также"Я – гей": звезда американского реалити-шоу "Холостяк" совершил каминг-аутСообщается, что Министерство обороны Молдовы начало внутреннее расследование инцидента. 11 ноября в ведомстве создали специальную комиссию для расследования этого случая.

Ранее сообщалось, что 19-летняя приемная дочь известного рэпера Эминема Уитни совершила каминг-аут как небинарная персона.

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Автор: Катерина Шварц