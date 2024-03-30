Перспективу вновь открыть пляжи взвесил председатель ОВА Кипер.

Решатся ли власти Одесской области открыть для украинцев пляжи в летний сезон 2024 года? Глава ОВА Олег Кипер оценил риски и не исключил подобную возможность.

Чиновник отметил, что такие планы у власти действительно есть. Еще в прошлом году Одесса, несмотря на войну, открыла людям шесть пляжей. По словам Кипера, возможность отдохнуть у Черного моря рассматривается как оздоровительный момент, а не как развлечение - пляжный сезон. Об этом он сказал "Суспільному".

"Вы так называете - "пляжный сезон", мы немножечко по-другому видим. Это для оздоровления наших семей, семей наших воинов. Ребята, которые находятся на нуле и бывают также в отпуске, приезжают и могут оздоровиться. Это первая причина", - сказал Кипер.

Также глава ОВА напомнил, что в прошлом году в Одессе из-за запрета образовались стихийные пляжи. Поэтому сейчас целесообразнее дать украинцам возможность отдохнуть на проверенных пляжах, чем подвергать людей опасности.

Кипер отметил, что места у моря будут проверены всеми службами на предмет взрывчатки и мин, которые могло прибить к побережью водой. Председатель ОВА прогнозирует, что Одесса увидит первых "пляжников" уже после майских праздников.

К этому моменту у городских властей и военного руководства есть время, чтобы разобраться со всеми вопросами. Если возможности позволят - пляжи в Одессе откроют, сказал Кипер.

"Алгоритм есть, понимаем, как это делать. Надеемся, что составляющая безопасности в Одессе позволит, в последнее время в Одессе очень напряженно все с этим, но по возможности будем открывать", - пообещал он.

Одесса под постоянным прицелом РФ - вчера была новая атака

Одесса - важный портовый город Украины, который едва ли не ежедневно подвергается новым обстрелам со стороны российской армии. Последний раз ракетный обстрел враг реализовал 29 марта. Ночью по Одессе оккупанты направили две управляемые авиационные ракеты.

Тогда опасные снаряды сбили Силы воздушной обороны, однако обломки ракет упали на город. Был травмирован ребенок - 15-летний подросток. К счастью, никто тогда не погиб, но в целом пострадало 5 украинцев.

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