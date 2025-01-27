Будут ли призывать женщин на войну для защиты государства от внешнего агрессора в этом году.

На фоне полномасштабной войны против РФ в феврале 2025 года продлится мобилизация в Украине военнообязанных.

Будет ли мобилизация женщин в Украине в феврале и все возможные нюансы - далее в материале УНИАН.

Мобилизация женщин 2025: все тонкости

Недавно был принят и подписан президентом закон, который вносит изменения в военную службу. В частности, он предполагает, что украинки, которые захотят служить в Вооруженных силах, должны встать на воинский учет и проходить базовую военную подготовку. После этого они будут считаться военнообязанными.

Видео дня

Хотя украинская Конституция не разделяет граждан по половому признаку, в рамках мобилизации всех женщин не призывают в армию - контракт они подписывают только по своему желанию.

Стоит добавить, что в вузах Украины появится базовая военная подготовка. Она будет состоять из теоретической и практической частей. При этом для женщин обязательной будет только теоретическая часть - на практические занятия попасть можно лишь по собственной воле в случае успешного прохождения медосмотра.

Те, кто пройдут базовую подготовку, должны будут принять военную присягу и получат военно-учетную специальность.

Теперь перейдем к тому, будут ли призывать женщин на войну в Украине, если они являются медицинскими работниками.

Будет ли мобилизация женщин медиков в Украине

Как ранее указывалось, призыва женщин на воинскую службу против их воли в нашей стране нет. Совершеннолетние женщины, которые получили медицинское или фармацевтическое образование должны подавать документы для воинского учета, если у них нет проблем со здоровьем.

Их данные внесут в реестр, однако это не значит, что в Украине будут призывать женщин. Информацию собирают для другого - чтоб у властей было понимание, сколько есть сотрудников в важных отраслях.

Вас также могут заинтересовать новости: