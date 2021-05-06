Инцидент произошел 2 мая.

Ветеран АТО из Тернопольской области, которого подозревают в убийстве одного из нападавших на его дом, переживает за свою жизнь и за свою мать.

Читайте такжеВ отношении напавших на дом ветерана АТО на Тернопольщине завели еще одно делоОб этом говорится в сюжете ТСН.

«Их было много, поэтому я боюсь за свою жизнь, за свою маму...Один нанес удар, я упал... Потом они меня хотели добивать, я просто успел еще взять нож, и один набросился на меня...», - рассказал парень.

Сейчас, как передает Радио Свобода, адвокат АТОшника подал апелляционную жалобу на избранную ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Нападение на дом АТОшника: предыстория

2 мая на Тернопольщине, в селе Глещава, участник АТО смертельно ранил ножом одного из нескольких напавших на его дом.

Во время нападения в доме вместе с ним была мама. Когда началась толкотня, юноша ударил ножом одного из нападавших. Потерпевший, отбежав 300 метров, скончался от потери крови, сообщали в полиции.

Подозреваемый признался в содеянном. На момент драки, по данным Купчака, он был трезв.

Ему объявили подозрение по статье 118 УК (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны). Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Автор: Катерина Шварц