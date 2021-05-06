Ветеран АТО из Тернопольской области, которого подозревают в убийстве одного из нападавших на его дом, переживает за свою жизнь и за свою мать.
Читайте такжеВ отношении напавших на дом ветерана АТО на Тернопольщине завели еще одно делоОб этом говорится в сюжете ТСН.
«Их было много, поэтому я боюсь за свою жизнь, за свою маму...Один нанес удар, я упал... Потом они меня хотели добивать, я просто успел еще взять нож, и один набросился на меня...», - рассказал парень.
Сейчас, как передает Радио Свобода, адвокат АТОшника подал апелляционную жалобу на избранную ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Нападение на дом АТОшника: предыстория
2 мая на Тернопольщине, в селе Глещава, участник АТО смертельно ранил ножом одного из нескольких напавших на его дом.
Во время нападения в доме вместе с ним была мама. Когда началась толкотня, юноша ударил ножом одного из нападавших. Потерпевший, отбежав 300 метров, скончался от потери крови, сообщали в полиции.
Подозреваемый признался в содеянном. На момент драки, по данным Купчака, он был трезв.
Ему объявили подозрение по статье 118 УК (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны). Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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