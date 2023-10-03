США ожидают от Украины продолжения различных усилий по борьбе с коррупцией и обеспечению финансовой прозрачности.

США все активнее призывают Украину к борьбе с коррупциейв правительстве. За последние несколько недель они направили несколько уведомлений, что некоторые виды помощи будут зависеть от успехов антикоррупционных реформ.

"Послание украинцам всегда заключалось в том, что если какие-либо из этих средств будут незаконно присвоены, то это поставит под угрозу всю помощь США этой стране", - заявил один из американских чиновников, пишет CNN.

В конце лета Госдепартамент направил Украине официальную дипломатическую ноту. В ней говорилось, что США ожидают от Украины продолжения различных усилий по борьбе с коррупцией и обеспечению финансовой прозрачности.

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В послании также подчеркивалась необходимость реформ в рамках программы Международного валютного фонда. Они касаются противодействия отмыванию дене. Посольство Украины в США заявило, что Украина "амбициозно" продвигается по пути проведения реформ.

Также США подготовили список реформ, которые можно провести в течение трех месяцев, шести месяцев, одного года и полутора лет. Многие из предложений касаются повышения независимости наблюдательных советов украинских государственных компаний и реформу Конституционного суда. Предлагаются и реформы в энергетическом секторе, традиционно считающимся оплотом коррупции и олигархического контроля.

Требования США по борьбе с коррупцией в Украине - детали

Чиновники администрации Байдена гораздо больше обеспокоены проблемой коррупции в Украине, чем признают публично. В "конфиденциальной, но несекретной" версии долгосрочного плана США подчеркивается, что коррупция может заставить западных союзников отказаться от борьбы Украины с российским вторжением, и что Киев не может откладывать борьбу с коррупцией.

В то же время там констатируют, что Киев принимает агрессивные меры для ее преодоления и ожидают, что власть будет продолжать их принимать.

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