Даже среди тех, кто считает, что Россия имеет значительные ресурсы для длительной войны 73% против компромиссов.

Хотя с начала года в Украине выросло количество тех, кто считает, что Россия имеет много ресурсов для многолетней войны, но и из них 73% таких респондентов против территориальных уступок со стороны Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 29 сентября - 9 октября 2023 года. В КМИС отмечают, что один из пропагандистских нарративов врага – воевать с Россией бесперспективно, поскольку Россия обладает "практически неограниченными ресурсами", такими как деньги, люди, оружие.

Поэтому в феврале КМИС впервые спросил у респондентов, с какой точкой зрения они согласны в большей степени – что Россия действительно имеет значительный запас ресурсов, может длительное время истощать Украину и в результате Украина не сможет завершить войну на приемлемых условиях или что Россия на самом деле исчерпывает свои ресурсы, а Украина вместе с поддержкой мира сможет завершить войну на приемлемых условиях.

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По данным опроса в сентябре-октябре 2023 года по сравнению с февралем 2023 года выросло с 22% до 49% количество респондентов, которые верят, что Россия все равно сохраняет значительный запас ресурсов и может еще много лет вести войну против Украины. Зато с 67% до 43% уменьшилась доля тех, кто, наоборот, считает, что Россия исчерпывает свои ресурсы и в обозримом будущем война может завершиться на приемлемых для Украины условиях.

Только на западе Украины большинство жителей (57%) считают, что Россия исчерпывает свои ресурсы, хотя 37% считают, что страна-оккупант имеет значительный запас ресурсов для длительной войны против Украины. В других регионах преобладает уже мнение о значительном запасе ресурсов России, особенно это касается юга и востока Украины, где так считает большинство населения – соответственно, 58% и 67% (в то же время 32% и 26% считают, что исчерпывает свои ресурсы).

По данным опроса среди тех, кто верит в значительные российские ресурсы, больше тех, кто готов к территориальным уступкам – 21% против 7% среди тех, кто считает, что Россия исчерпывает свои ресурсы.

Даже среди тех, кто считает, что у России есть значительные ресурсы для длительной войны, подавляющее большинство (73%) выступают против каких-либо территориальных компромиссов. А среди тех, кто считает, что может Россия исчерпывает свои ресурсы против территориальных уступок 89% опрошенных,

Среди жителей юга/востока, которые верят в значительные ресурсы России, 29% готовы на территориальные уступки и в то же время 66% – против таких уступок (среди жителей запада/центра, которые верят в значительные ресурсы России, 15% поддерживают уступки, а 78% выступают против них).

Как известно, в течение 29 сентября - 9 октября 2023 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 1010 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами заграницей.

Опрос во время войны

Опрос о будущем Украины в НАТО и ЕС показал, что респонденты определились с приоритетом. По данным опроса, проведенного КМИС в течение 29 сентября - 9 октября 2023 года, хотя абсолютное большинство украинцев поддерживают вступление и в ЕС, и в НАТО, однако более приоритетным общество выбирает НАТО - такой ответ предоставили 54% респондентов. Отдают предпочтение членству в ЕС-24%. Остальные - не смогли вообще ответить на этот вопрос.

В августе 2023 года социологи узнали готовы ли украинцы "прогнуться" под РФ ради мира. Более 40% граждан считают, что Украина должна продолжать воевать, даже если враг усилит ракетные удары по нашим городам, отметили социологи.

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