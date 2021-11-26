Чаще всего виновным в организации Голодомора называют лично Иосифа Сталина - 44% и в целом центральное руководство СССР – 41% опрошенных.

Большинство опрошенных социологами украинцев (85%) согласны с утверждением, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа.

Об этом сообщила социологическая группа "Рейтинг" со ссылкой на результаты опроса, проведенного 19-21 ноября 2021 года.

Отмечается, что не согласны с таким утверждением 13% опрошенных. Последних больше всего на востоке и юге страны – это каждый четвертый-пятый опрошенный в этих макрорегионах, среди избирателей партий "Оппозиционная платформа – За жизнь", партии Мураева "Наши", партии Шария.

По данным опроса, чаще всего украинцы считают виновным в организации Голодомора лично Иосифа Сталина – 44% (в 2018 году таких было 47%, в 2008 году – 43%) и в целом центральное руководство СССР – 41% (в 2018 году – 39%, в 2008 году – 38%). Еще 17% (в 2018 году таких было 28%, в 2008 году – 23%) возлагают вину за геноцид на карательные органы СССР (НКВД, ГПУ), 12% (в 2018 году – 23%, в 2008 году – 17%) – на высшее руководство Советской Украины.

При этом еще 3% опрошенных отметили, что в Голодоморе виноваты украинские крестьяне (кулаки), которые отказывались добровольно отдавать урожай.

Тезисов о том, что Голодомор был вызван естественными причинами, придерживаются 10% опрошенных украинцев (в 2018 году – 5%, в 2008 году – 11%).

О личной вине Сталина и высшего руководства СССР в организации Голодомора в Украине чаще говорят жители западных и центральных областей. Зато, относительно естественных причин Голодомора чаще высказывались жители юга и востока. Утверждение о естественных причинах наиболее распространено среди аудитории, отрицающей геноцид.

Согласно результатам опроса, 68% граждан отметили, что хорошо знают о том, что в последнюю субботу ноября отмечается День памяти жертв голодоморов в Украине. Еще 24% отметили, что что-то слышали об этом, 8% - вообще не знают. Высший уровень осведомленности - среди жителей запада, старшего поколения избирателей партий ВО "Свобода", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Сила и честь", "Украинская стратегия".

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Как отмечают социологи, за последние годы растет уровень поддержки идеи проведения суда над виновниками Голодомора 1932-33 годов: в 2008 – 37%, в 2018 – 48%, в 2021 году – 61%. Также положительную динамику имеет уровень поддержки инициативы по предоставлению компенсаций пострадавшим от геноцида и их семьям: в 2008 году – 46%, в 2018 – 63%, в 2021 году – 78%. Инициатива о проведении суда над виновниками геноцида пользуются большей поддержкой на западе и в центре Украины. Зато идея о выплате компенсаций семьям, пострадавшим от Голодомора, пользуется примерно одинаковой поддержкой во всех регионах страны.

Исследование выявило, что с 31% до 43% выросло количество тех, кто считает, что выплачивать компенсации гражданам Украины, которые пострадали от Голодомора 1932-33 годов, и членам их семей, должна Россия (в 2018 году – 31%, в 2021 году – 43%). Также выросло и число тех, кто считает, что финансовые обязательства перед семьями потерпевших должны нести государство Украина (в 2018 году – 10%, в 2021 – 18%), или Организация объединенных наций (в 2018 году – 12%, 2021 – 17%).

Тех, кто считает, что выплачивать компенсации должна Россия, больше всего на западе Украины, среди старшего поколения, избирателей партий "Европейская солидарность" и ВО "Свобода". Зато на юге и востоке возлагают эти возможные финансовые обязательства как на Россию, так и ООН, и государство Украина. Каждый четвертый-пятый в юго-восточных регионах затруднился с ответом на этот вопрос.

Справка. Опросом было охвачено 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,4%.

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Автор: Инна Андалицкая