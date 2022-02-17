Большинство украинцев поддерживает выход из Минских соглашений, если РФ признает "ЛДНР" - опрос

За выход из Минских соглашений при упомянутых условиях выступает относительное большинство населения, независимо от региона проживания и возраста.

55% опрошенных граждан считают, что Украина должна выйти из Минских соглашений, если Россия признает так называемые "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Об этом свидетельствуют результаты опрос, проведенный Социологической группой "Рейтинг".

В то же время, 24% выступили против, 21% – не определились по этому поводу.

"За выход из Минских соглашений при упомянутых условиях выступает относительное большинство населения, независимо от региона проживания и возраста. Лишь в электоральном разрезе заметна разница в оценке такого развития событий: относительное большинство опрошенных избирателей партий "Оппозиционная платформа - за жизнь" и "Наши" или против выхода из Минских договоренностей, или же колеблются в ответе", - пояснили социологи.

Опрос проведен 16-17 февраля 2022 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1722 респондента. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Госдума России поддержала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Верховная Рада, в свою очередь, приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В обращении звучит призыв к международным организациям не признавать любые решения России, которые будут касаться признания "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, украинский парламент призвал решительно осудить любые действия России, направленные на ухудшение ситуации безопасности в мире в целом и в Украине в частности; рассмотреть вопрос правовых оснований пребывания РФ в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН и провести срочное заседание СБ ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины.

Также ВР призвала безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении России для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

В обращении отмечается, что так называемая "власть" незаконных образований является оккупационными администрациями, управление которыми осуществляется Россией. Поэтому Верховная Рада считает невозможным вести прямые переговоры с главарями этих образований.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина сообщила международным партнерам, что признание Россией "Л/ДНР" как "независимых образований" будет означать ее выход из Минских договоренностей.