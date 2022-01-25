Каждый пятый безработный на Львовщине на момент увольнения занимал должность руководителя или менеджера.

По состоянию на начало 2022 года через Львовскую областную службу занятости работу искали 12,8 тысячи безработных, большинство из которых имеет высшее образование.

Как сообщает Львовский областной центр занятости, средний возраст безработного составляет 41,5 лет.

Большинство безработных в области имеют высшее образование (66%), а во Львове безработных с высшим образованием - почти 80%. В городах живут 60% безработных, из них каждый второй – во Львове.

"Каждый четвертый (26%) безработный имел профессионально-техническое образование. Остальные соискатели работы (8%) были ограничены в возможностях трудоустройства вследствие наличия только среднего образования, отсутствия необходимых профессиональных умений и навыков надлежащего уровня, а также опыта работы", - говорится в сообщении.

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Более 40% безработных до увольнения работали в сфере государственного управления (21%) и в оптовой и розничной торговле (19%), каждый шестой – на предприятиях перерабатывающей промышленности. Во Львове среди безработных больше всего тех, кто трудился в торговле (23%), на предприятиях перерабатывающей промышленности (18%) и в сфере государственного управления (16%).

Каждый пятый безработный на Львовщине (18%) на момент увольнения занимал должность руководителя или менеджера.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, уровень безработицы в Украине среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в III квартале 2021 года составил 9,1%, снизившись с 9,3% во II квартале.

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