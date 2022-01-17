В рамках реформы безработные украинцы смогут получить деньги на свой бизнес.

В рамках государственной программы по переквалификации безработных в предпринимателей с дальнейшей выдачей им около 100 тысяч гривень наличные средства выдаваться не будут.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил юрист частной практики Сергей Царенко.

Эксперт отметил, что претендентам на получение средств нужно обратить внимание на то, что деньги в рамках господдержки не выделяются наличкой, а перечисляются для оплаты закупки исключительно материалов и оборудования.

"И это совершенно правильное решение. Если деньги дать в руки, то велика вероятность использования их не по целевому назначению. По сути, таким образом будет осуществляться контроль целевого использования средств, что необходимо", - отметил юрист.

Читайте также100 тысяч на открытие бизнеса: кто и как может их получить

Он не исключает, что сразу не все будет идеально реализовываться. Также эксперт отметил, что в программе не учтена аренда помещения для "молодого" бизнеса, которая составляет в бюджете предпринимателя крупную долю.

"Вероятно, это делано с учетом генерирования доходов, с которых и платятся налоговые платежи и взносы в бюджет", - отметил юрист.

Эксперт подчеркнул, что по итогам года будет проведен анализ, на что и как тратились предоставленные по госпрограмме поддержки малообеспеченных безработных средства и не исключено, что по результатам исследования перечень возможностей будущих предпринимателей будет расширен.

Помощь безработным:

По состоянию на 16 августа 2021 года количество официально зарегистрированных безработных в Украине составило 315 тысяч человек, что на 179 тысячи или 36% меньше, чем на этот период прошлого года.

Министр экономики Алексей Любченко анонсировал дополнительные правительственные меры по созданию рабочих мест и трудоустройству безработных.

15 сентября 2021 года Кабинет министров согласовал проект закона об изменениях в реформировании службы занятости и социального страхования в случае безработицы. В рамках реформы безработные украинцы смогут получить деньги на свой бизнес.

С января 2022 года государство будет предоставлять безработным членам малообеспеченных семей финансовую помощь на начало собственного бизнеса.