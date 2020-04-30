По палатам детской больницы в Одессе бегают мыши - соцсети (видео)

Пациенты Одесской детской больницы сняли на видео мышь, которая беспрепятственно бегает по палате.

В Одесской детской областной больнице по палатам бегают мыши.

Читайте такжеПлевали на карантин: в сети появились фото очередей и давки на одесских рынках

Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале Odessapublic.

По всей видимости, мама одного из ребенка сняла на видео грызуна, который без страха бегает по полу в палате. Мышь не боится людей и даже решила перекусить, а затем спряталась под разорванным линолеумом.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети показали жуткие условия в больнице на Закарпатье. В помещениях десятилетиями не делался ремонт.