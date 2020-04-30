По палатам детской больницы в Одессе бегают мыши - соцсети (видео)
09:27, 30 апреля 2020Общество
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Пациенты Одесской детской больницы сняли на видео мышь, которая беспрепятственно бегает по палате.
По одной из палат в больнице бегают мыши / Фото JERVIS_PICS via flickr.com
В Одесской детской областной больнице по палатам бегают мыши.
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Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале Odessapublic.
По всей видимости, мама одного из ребенка сняла на видео грызуна, который без страха бегает по полу в палате. Мышь не боится людей и даже решила перекусить, а затем спряталась под разорванным линолеумом.
Как сообщал УНИАН, ранее в сети показали жуткие условия в больнице на Закарпатье. В помещениях десятилетиями не делался ремонт.
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