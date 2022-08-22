86% респондентов считают, что российское руководство несет основную ответственность за войну в Украине.

Более 75% опрошенных украинцев после победы Украины поддержат решение о полном разрыве всех отношений с Россией вплоть до полного запрета на въезд россиян в нашу страну.

Об этом речь идет в результатах социологического опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

"Более 75% респондентов поддержат решение после победы Украины и деоккупации ее территории о полном разрыве всех отношений с Российской Федерацией вплоть до полного запрета на въезд россиян в Украину", - отмечают социологи.

Также отмечается, что 86% респондентов считают, что российское руководство несет основную ответственность за войну в Украине.

"42,5% опрошенных считают также, что такая же ответственность лежит и на гражданах России. В то же время, около 20% среди прочего обвиняют во вторжении руководство Украины, а 18% и 16% - государства-члены НАТО и руководство США соответственно", - говорится в результатах опроса.

Как проводился опрос

Опрос проводился с 5 по 12 августа методом face-to-face в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрос проводился в 112 населенных пунктах (57 городских и 55 сельских) среди 2 тыс. 24 респондентов в возрасте от 18 лет. Структура выборочной совокупности воссоздает демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.