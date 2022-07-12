Юрий Черноморец и сам участвовал в обороне и контрнаступлении во всех горячих точках Киевщины.

Известный богослов, религиовед и доктор философских наук Юрий Черноморец ("Аакадемик") с началом полномасштабного вторжения России в Украину стал высококлассным снайпером. Теперь, находясь на лечение, он собирает деньги и помогает собратьям.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Юрий Черноморец участвовал в обороне и контрнаступлении во всех горячих точках Киевщины, со своим сводом изрядно кошмарил россиян в Горенке, Ирпене.

Сейчас мужчина на больничном. Но и теперь времени не теряет, а помогает собратьям-снайперам получать дальнобойные высокоточные винтовки и патроны к ним.

"Воевали в зоне отчуждения, в тылу у врага. После этого рейда у меня стало плохо со здоровьем, возникла идея, что пока я лечусь... Начались многочисленные просьбы от снайперов со всей Украины - поставить патроны, потому что нигде не было таких патронов 50 калибра", - отметил он.

Сбор средств сначала шел быстро. На винтовки и патроны к ним хватало. Параллельно Юрий Черноморец тратил все свои сбережения, отложенные на обучение детей.

Запросы поступают едва ли не из каждой бригады, воины передают информацию об "Академике" сарафанным радио.

Когда люди стали беднее, быстро укомплектовывать снайперов стало невозможным. Тогда "Академик" решил продать собственную редкую библиотеку.

Часть книг Черноморец уже продал. Остальное, как надеется, украинцы выкупят быстро.

"То, что мы на сегодня купили почти 30 стволов, это было бы невозможно без того, чтобы люди жертвовали просто так, без покупки книг. Никаких книг бы не хватило на то, чтобы купить 30 стволов. Один ствол, что мы покупаем, ставим все оснащение, оптику, магазины, патроны - это около 5 тысяч долларов обходится. Бывает и 6, и 7", - признается он.

Один из покупателей, пришедший прямо во время съемки сюжета, признался - деньги дал не столько за книги (хотя коллекция его действительно впечатлила), сколько чтобы помочь снайперам. Сами же книжки после прочтения собирается вернуть.

Ранее украинский капеллан Леонид Болгаров, который был в плену у российских военных, рассказал об издевательствах оккупантов.

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