Он призывает изменить систему опеки над детьми-сиротами.

Военнослужащий Максим Нагорный, чье детство прошло в детском приюте, призвал украинцев после победы изменить систему опеки над детьми.

Его колонку под названием "Исповедь-завещание молодого солдата ВСУ. Об Украине без детских приютов" опубликовала Украинская правда. "Я - рядовой ВСУ, молодой 18-летний солдат Максим Нагорный. Так уж случилось, что я круглый сирота и если погибну за Украину, то не хочется стать рутинной чернильной записью в бюрократической статистике потерь", - пишет он.

"У меня есть мечта - прожить жизнь не напрасно и, кроме одержания победы на фронте, помочь многим детям-сиротам. Пусть этот текст останется в памяти, как просьбы и пожелания: чтобы Украина никогда не возвращалась к предыдущим ошибкам, а строила лучшие в мире условия роста для всех детей, особенно для тех, которые оказались без родительской опеки", - говорится в исповеди.

Видео дня

Боец отмечает, что Украина отмежевывается от всего советского и российского, но отойти от советского подхода к детям, оказавшимся без родительской опеки, не может. По его словам, существующая система, предусматривающая размещение детей-сирот в детских учреждениях, удобна чиновникам и обществу, но не самим детям.

"Не восстанавливайте Украину, в которой воруют детство. Где взрослые глубоко не погружаются в проблемы самых незащищенных - детей-сирот и детей, которые временно или постоянно оказались без родительской опеки. Нет, армия дипломированных психологов и других специалистов, которые позаседали на бюджетные средства в различных детских учреждениях, вне семьи не дарят и не могут подарить детям счастливое детство, кто бы что ни говорил. Это проверено горьким собственным опытом. Даже если есть необходимость временно изъять ребенка из неблагополучной семьи, поместите его в другую - патронатную или приемную, не делайте "государственной" даже на некоторое время", - пишет он.

Защитник Украины перечисляет и другие проблемы существующей системы: "Не хочется возвращаться к реалиям, в которых депутат-олигарх "назначает" своего директора в детский дом. Не прямо так, а завуалировано, хитро - хотя все об этом знают. Скажите, пожалуйста, зачем ему это, чего ему не хватает? А директор приюта, который должен заботиться о детях, вместо этого вместе с коллективом системно злоупотребляют спиртным и издеваются, а не ухаживают за детьми, потому что для них это рутинная скучная работа, самые обычные заработки...".

Также боец комментирует ситуацию с помещением подростка из Одессы, который пел песню Цоя во Львове, в приют. "Не хочется восстанавливать страну, в которой народные депутаты не законами для улучшения жизни молодежи занимаются, а на улице встречают подростков и отправляют их в приюты из-за песни Цоя и грубое поведение, без глубокого анализа и устранения причин, которые привели к такой досадной ситуации. Никого не осуждаю и не оправдываю, констатирую: проблема значительно глубже, чем просто ситуация с хулиганством подростка из Одессы на улицах Львова. Почему дети оказываются на улице вдали от дома? Почему агрессивно ведут себя? Всему есть причины и именно с ними надо разобраться, а не бороться с последствиями и снова получать сомнительные результаты", - отмечает он.

Максим пишет, что работники детских домов часто "выгорают" и устают от детей. "Поэтому за кулисами хороших концертов и фотографий, замечательных внешних "картинок" будто рая для детей, допускают или сами совершают позорные и очень плохие вещи, уничтожают морально, издеваются физически и тому подобное. Многие об этом знают, но никто ничего не делает. Вопрос - почему? Почему мы стали такими равнодушными?"- пишет он.

Военнослужащий говорит, что в приюте сталкивался не только с буллингом - он видел вещи, которые хочет забыть. "До сих пор не могу нормально спать. Друзья шутят, говорят "ПТСР", наверное, заработал не от ужасных видимых врагов, а от невидимых, системных. Когда мозги выключаются, тело инстинктивно ищет спасения, издавая непроизвольные движения, пугая всех вокруг. Неприятно, жутко, но такие реалии, такие последствия бестолковой системы", - отмечает он.

Максим Нагорный рассказывает, как прошло его детство из-за этой системы: "Конечно, вам могут рассказать альтернативную правду и реальность о Максиме Нагорном, который маленьким оказался в приюте, которого усыновили, который узнал, что усыновлен и не справился с такой информационной бомбой, поэтому был разусыновлен и снова много лет провел в непутевой и жестокой системе различных детских приютов. Который, чтобы привлечь внимание взрослых, склонен был к кражам, бунту, частым конфликтам. Который проявлял бурные эмоции, убегал из дома и мог вести беспризорный образ жизни. Который наконец нашел родню и с этим также не справился. Слишком глубокие раны, слишком много недоброго, крутые повороты судьбы... ".

Он отмечает, что армия одержит победу и выгонит российских захватчиков, однако обществу надо справиться и с другими вызовами. "Куда возвращаться тысячам похищенных российским тоталитарным режимом украинских детей? Только не в организации, структуры, учреждения, приюты (называйте их как угодно), а в счастливые украинские семьи. и таких есть много, которые готовы принимать и помогать сиротам", - пишет он.

Кроме того, в службе по делам детей Максиму сказали, что государство перестало финансировать приобретение жилья для выпускников детских приютов. "И что теперь? Все мы - бездомные? Хорошо, что у меня есть армия, а другим как быть?"- спрашивает солдат.

"Завтра могу не вернуться с очередного задания или с поля боя. Таковы реалии войны. Если придется отдать жизнь, то пусть это станет также для того, чтобы в Украине исчезли детские приюты (называйте их как хотите: интернаты, приюты, детские центры социально-психологической реабилитации) и дети росли только в счастливых семьях. Это мое завещание. Я, Нагорный Максим, который был в той "системе", а теперь – рядовой ВСУ, молодой солдат новой Украины", - пишет Максим.

Похищение детей из Украины

Напомним, что российские оккупанты вывезли в оккупированный Крым и в РФ большое количество украинских детей. Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения обнаружила, что часть из них перевоспитывают и отдают на усыновление в российские семьи.

Дети, которых удалось вернуть домой, говорят, что оккупанты наказывали их за отказ петь гимн России, а также говорили, что они не нужны своим родителям.

По данным Украины, оккупанты вывезли с оккупированных территорий 19 тысяч 393 ребенка. Это количество детей, чьи данные известны доподлинно.

Вас также могут заинтересовать новости: