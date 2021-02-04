В противостоянии против российской гибридной агрессии Киев может рассчитывать на поддержку Вашингтона, но большие вызовы впереди.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил санкции и тем самым заблокировал связанные с Кремлем украинские телеканалы. NewsOne, 112 и ZIK официально принадлежат депутату Тарасу Козаку. Однако, считается, что на самом деле их контролирует Виктор Медведчук - близкий союзник Владимира Путина в Украине.

И Козак, и Медведчук входят в лояльную к Кремлю партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Решение заблокировать телеканалы стало самым решительным сейчас шагом Зеленского в борьбе с российской агрессией. Об этом в статье для Atlantic Council пишет научный сотрудник Института внешней политики в Школе передовых международных исследований Джона Хопкинса британский и канадский политолог украинского происхождения Тарас Кузьо.

Российская гибридная война против Украины сильно полагается на дезинформацию. Поэтому много кто отмечает, что каналы, которые были заблокированы, угрожали национальной безопасности. Вместе с тем, существуют и опасения, что радикальные меры могут подорвать приверженность Украины к свободе слова во времена, когда будущее украинской демократии остается неопределенным.

Читайте такжеМинкульт о заблокированных каналах соратника Медведчука: пропагандистская машина МосквыЕще с 2019 года Зеленский рассматривал шаги против медиа-империи Медведчука. Почему же он решил действовать именно сейчас? Автор предполагает, что Киев был поощрен твердой поддержкой Украины со стороны новой администрации в США.

"Между тем геополитические обстоятельства тоже были благоприятными. Поскольку Путин занят нарастанием внутренних беспорядков и международной критикой из-за недавнего заключения лидера российской оппозиции Алексея Навального", - говорится в статье.

Президент США Джо Байден кажется готовым занять более жесткую позицию против России, чем его предшественник. Среди списка американских обид - вмешательство Кремля в президентские выборы в 2016 году, масштабные кибератаки против США, а также сообщения разведки о том, что Москва платит "Талибану" вознаграждения за убийство американских солдат в Афганистане.

"Украина и США, кажется, сейчас на одной стороне с точки зрения необходимости действовать против российских кампании дезинформации. 3 февраля посольство США в Киеве выразило поддержку решению Зеленского заблокировали связанные с Кремлем телеканалы", - замечает Кузьо.

На своей официальной странице в Twitter посольство США отметило:"Мы должны все работать совместно над тем, чтобы предотвратить развертывание дезинформации в качестве оружия в информационной войне против суверенных стран". Автор сравнивает политическую эволюцию действующего президента Украины с путем одного из его предшественников - Леонида Кучмы. Они оба родом из Днепропетровской области. Кучме, как и Зеленскому, на выборах в свое время пришлось противостоять против действующего президента, которого считали более "националистическим" политиком. А Кучму и Зеленского во время кампаний считали более умеренными кандидатами.

Читайте такжеКаналы Медведчука финансируют с оккупированного Донбасса – СМИОба президента заняли свой пост с убеждением, что они, будучи выходцами с востока Украины, смогут успешно нормализовать отношения с Россией. Однако, оказалось, что это невозможно из-за того, что Москва не желает относиться к Украине как к суверенному государству.

Кучма потратил весь свой первый президентский срок (1994-1999 годы), чтобы договориться о сделке, в которой Россия признавала российско-украинские границы. Зеленский победил на выборах, обещая добиться установления мира на Донбассе. Но его многочисленные уступки до сих пор не встретили никаких компромиссов со стороны Кремля.

Разочарованный в России Зеленский, похоже, идет по стопам Кучмы, ища углубления отношений с Западом и НАТО. Недавно во время интервью для программы Axios на телеканале HBO Зеленский подчеркнул свое желание добиваться вступления Украины в НАТО. Он сказал, что хотел бы спросить президента Байдена, почему у Киева до сих пор нет членства в альянсе.

Следующие месяцы принесут юридические вызовы для решения заблокировать пророссийские каналы в Украине. Чтобы оправдать свои действия, украинские власти должны доказать, что владельцы NewsOne, ZIK и 112 - агенты России. Если в суде будет доказано, что Козак и Медведчук действительно действуют в интересах Москвы, это будет мощным ударом для партии ОПЗЖ.

Читайте такжеЭстония и Литва поддержали санкции Украины против телеканалов МедведчукаОдним из направлений расследования будут источники финансирования трех заблокированных телеканалов. В 2017 году, до того, как Козак приобрел их, его декларация о доходах говорила, что у него было лишь 500 тысяч долларов, а также два дома и участок земли в Крыму. Это дало повод для подозрений, что Москва финансирует пророссийские СМИ в Украине через Козака. Считается, что украинские службы безопасности обнаружили доказательства, необходимые для блокировки телеканалов.

Решение всколыхнуло украинское общество и спровоцировало горячую национальную дискуссию о цензуре и свободе слова. Критики считают, что блокирование каналов - это атака против базовых демократических принципов. Однако, многие украинские журналисты и представители гражданского общества одобряют блокирование. Они отмечают, что это не атака на свободу СМИ, учитывая военный контекст решения и связи каналов с Кремлем. Президент Зеленский тоже попытался развеять беспокойство в медиа-сфере. 3 февраля он встретился с руководителями украинского телевидения и заверил, что свободе слова ничего не угрожает.

Читайте такжеВ ОП посоветовали Медведчуку " подумать о своем будущем"В ближайшие месяцы юридическая команда Зеленского должна будет доказать, что ZIK, 112 и NewsOne распространяли российскую пропаганду и дезинформацию. Независимый мониторинг украинского телевидения, похоже, подтвердит это утверждение. Недавно исследование показало, что на заблокированные телеканалы приходится 56% российской дезинформации в Украине.

Блокировка связанных с Кремлем каналов в Украине - это четкий сигнал, что президент Зеленский собирается более решительно сопротивляться против российской гибридной войны. Он может рассчитывать на сильную поддержку Белого дома во времена Джо Байдена. Но Москва и пророссийские силы в Украине будут тоже действовать. Это неизбежно осложнит усилия по окончанию войны на востоке Украины, однако, внесет четкость в геополитическую траекторию Киева во времена Зеленского.

Санкции против нардепа Тараса Козака: детали

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK. Вследствие этого телеканалам придется прекратить работу.

Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Секретарь СНБО Александр Данилов считает, что в Украине работает еще много антиукраинских телеканалов, и СНБО будет вводить санкции в отношении них, но только после поступления подтверждающих это документов.

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Перевод: Лесь Дымань