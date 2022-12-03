Питьевую воду и воду для других нужд будут доставлять в пункты обогрева при необходимости

Жители и гости Киева будут обеспечены водой во время перебоев водоснабжением. В столице будет работать система резервных источников воды.

"Столица приобрела и привлекла для этого генераторы, к которым оперативно подключаются 105 бюветов коммунального предприятия Киевводфонд и еще шесть бюветов Киевводоканала на левом берегу", - говорится в сообщении в мэра Киева Виталия Кличко.

Кроме того, питьевую воду и воду для других нужд будут доставлять в пункты обогрева, с коммунальными службами отработал доставку цистерн с водой.

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Также в случае полного отсутствия света будут работать торговые сети и магазины, питающиеся от генераторов.

Блэкаут в Украине - что известно

10 октября россяине начали бить по объектам критической инфраструктуры Украины. В свзяи с этим по всей стране началось аварийное отключение света.

23 ноября стало известно, что украинская энергосистема перешла в режим полного блэкаута. По состонию на 24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов.

2 декабря мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в случае новых ударов россиян и полного блэкаута движение поездов метрополитена будет приостановлено, на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы, и проезд будет бесплатным.

Кроме того, мэр обнародовал перечень отдельных торговых сетей, рынков и ТРЦ, которые будут работать в случае возникновения ЧС и отсутствия электроснабжения.

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