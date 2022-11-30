На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину в домах херсонцев начинает появляться централизованное водоснабжение.
Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, сейчас воду подают с пониженным давлением.
"Из-за подачи напряжения к насосным станциям в домах херсонцев начинает появляться централизованное водоснабжение", - отметил он.
Ситуация на Херсонщине:
С первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину Херсон был под оккупацией. 11 ноября 2022 года украинские военные зашли в Херсон.
После освобождения оккупанты регулярно обстреливают подконтрольную Украине территорию Херсонщины.
28 ноября оккупантами была повреждена насосная станция городского коммунального предприятия "Николаевводоканал", которая расположена в Херсонской области. Город мог получать только техническую воду из Бугского лимана.
По состоянию 28 ноября 2022 года в Херсоне электроснабжение было восстановлено для 24% бытовых потребителей.
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