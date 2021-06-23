В период с 17 Мая по 17 июня 2021 года благотворительный фонд #KustoHelp провел крупную акцию по оказанию помощи 10 районным больницам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Проект охватил районные больницы Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Общий объем помощи составил более 135 000 $ (3 800 000 грн.). Больницам передали аппараты ИВЛ (4 шт.), электрокардиографы (2 шт.), кислородные концентраторы (6 шт.), систему назальной высокопоточной оксигенотерапии (2шт.), пульсометры, дефибрилляторы и мониторы пациентов, СИЗы, респираторы FFP3, перчатки и медикаменты.

Проект был реализован благодаря усилиям команды Kusto Agro в Украине. Таким образом, казахстанский бизнес вносит посильный вклад в помощь по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В это непростое для Украины время, считаем своим долгом оказать помощь медикам, находящимся на переднем крае борьбы с инфекцией. Мы рады оказать посильную помощь медицинским учреждениям Украины. Надеемся, что эта помощь является своевременной и желаем всем крепкого здоровья!» — отметил Даулет Нуржанов, Соучредитель Kusto Group.

«Пациенты с Covid-19 часто имеют значительное поражение легких и они для лечения требуют большого количества и высокой концентрации кислорода. А такие аппараты, которые нам передал благотворительный фонд #KustoHelp позволяют подавать больному до 60 литров кислорода в минуту, - рассказал главный врач Калиновской ЦРБ Владислав Головащенко. - Это оборудование позволяет регулировать скорость подачи кислорода, подогревает и увлажняет его. Это - оборудование, с помощью которого мы спасаем жизни пациентов с вирусными пневмониями, в том числе и коронавирусными. Для врачей и пациентов это очень большая помощь».

Напомним, что в августе прошлого года, когда в Казахстане была тяжелая эпидемиологическая обстановка, благотворительный фонд #KustoHelp совместно с Посольством Казахстана в Украине организовали доставку гуманитарной помощи из Украины в виде антибактериальных препаратов украинского производства общей стоимостью 86,7 млн. тенге, для лечения казахстанских COVID-пациентов. В этом году Казахстан оказывает помощь Украине в виде благодарного ответного шага.

О благотворительном фонде #KustoHelp

Благотворительный проект #KustoHelp создан международной компанией Kusto Group и направлен на оказание помощи наиболее пострадавшим и уязвимым группам населения на период чрезвычайного положения, объявленной по причине пандемии коронавируса COVID-19 в Республике Казахстан. За период действия карантина в Казахстане общий объем помощи составил около 2,5 млн. долларов США, оказана помощь порядка 100 медицинским учреждениям в виде медицинского оборудования, реанимобилей и защитных средств, продуктовыми наборами были обеспечены свыше 12 000 семей.

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Автор: Григорий Бондарь