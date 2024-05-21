Для этого руководство предприятий должно получить распоряжение председателя районной, городской госадминистрации или руководителя ТЦК.

Работодателей обязали вручать повестки работникам и обеспечить их прибытие в ТЦК. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 16 мая 2024 года №560 о порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, пишет Судебно-юридическая газета.

Так, руководители предприятий, учреждений, организаций с получением распоряжения председателя районной, городской госадминистрации (военной администрации) или руководителя районного (городского) ТЦК о проведении мероприятий мобилизации или вызов резервистов и военнообязанных районного (городского) ТЦК:

издают приказ руководителя предприятия о проведении оповещения резервистов и военнообязанных, в котором указываются основание и цель издания, перечень лиц, подлежащих оповещению, дата, время и место их прибытия, способы доставки в ТЦК, ответственные лица за осуществление оповещения, порядок осуществления контроля за оповещением и прибытием военнообязанных, другие вопросы;

организуют через ответственных лиц осуществления оповещения в рабочее время работников предприятия (учреждения, организации) путем вручения повесток под их личную подпись;

осуществляют на предприятии (в учреждении, организации) информационное обеспечение призыва резервистов и военнообязанных на военную службу по мобилизации;

сообщают письменно в 3-дневный срок районному (городскому) ТЦК о результатах оповещения и выполнения резервистами и военнообязанными требований законодательства;

обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки в пункты сбора районных (городских) ТЦК или воинских частей или освобождения их от выполнения обязанностей с учетом времени, необходимого для прибытия в ТЦК;

безотлагательно информируют соответствующий районный (городской) ТЦК о работниках, которые отказались от получения повесток, и работников, написавших заявления об увольнении.

По месту работы резервисты и военнообязанные могут быть оповещены представителями предприятия, на котором работают. Также это могут сделать представители ТЦК или группы оповещения.

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Для организации работы групп оповещения руководитель ТЦК издает приказ не позднее чем за день до проведения таких мероприятий, в котором определяются:

старшие групп оповещения из числа представителей ТЦК;

маршруты оповещения – места, где будет осуществляться оповещение, с указанием адресов домов, общественных мест, общественных зданий и сооружений, названий улиц или площади;

предприятия, учреждения, организации, работники которых подлежат оповещению;

время и сроки проведения оповещения;

порядок привлечения руководителя учреждения или ФЛП, который предоставляет услуги по управлению многоквартирными домами, председателя правления объединения совладельцев многоквартирного дома в группы оповещения, представителей органов местного самоуправления, территориальных органов полиции.

Повестки для оповещения доставляются руководителю предприятия вместе с распоряжением руководителя ТЦК о проведении мероприятий оповещения резервистов и военнообязанных.

Новые правила мобилизации

Ранее УНИАН писал, что новый закон №3633-IX об усилении мобилизации (законопроект 10449), вступивший в силу 18 мая, уточняет обязанности бизнеса относительно оповещения военнообязанных работников.

Кабинет министров Украины изменил порядок вручения повесток. Теперь вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно.

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