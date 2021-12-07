В селе Старые Кодаки открыло двери дошкольное учреждение "Перлинка".

В рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершилось возведение первого детского сада в селе Старые Кодаки на Днепропетровщине. Дошкольное заведение, которое построили "с нуля" на месте пустыря, сможет принять до 80 детей, сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА.

"Внедряем современные стандарты в учебные заведения региона. Модернизируем существующие и возводим с нуля новые. Делаем яркими, комфортными и безопасными. В этом году в новый детсад пошли малыши в Покрове, а теперь гостеприимно открыло двери и дошкольное заведение "Перлинка" в Старых Кодаках", - заявила заместитель главы Днепропетровской ОГА Ольга Горб.

И фасад, и помещения заведения отличаются ярким дизайном. Садик оснастили новой мебелью, игрушками, учебными материалами и необходимым оборудованием – от посудомоечных машин до телевизоров.

Внутри обустроен большой универсальный зал для физического развития и творчества малышей. Там сделан акустический потолок – для звукоизоляции и предупреждения эха. В зале будут проходить праздники и занятия спортом. Будут работать и кружки: английского языка и хореографии.

Здание оснащено мощной вентиляцией. Система кондиционирования будет зимой подогревать воздух, а летом – охлаждать. Здание сада сделали доступным и безопасным. Так, на входах обустроили пандусы. На второй этаж можно подняться на лифте. Напротив него – противопожарный балкон. На всех эвакуационных выходах поставили безопасные огнестойкие двери.

Была обустроена и территория вокруг детского сада. Там были высажены деревья, выложены дорожки и установлены скамьи. Для активных игр на свежем воздухе сделаны яркие удобные площадки с беседками, каруселями и качелями.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца этого года "Большая стройка" Президента Владимира Зеленского восстановит и возведет 5 школ и 4 детских сада в населенных пунктах Днепропетровской области.

Автор: Григорий Бондарь