Туристические визы украинцев, находящихся в Израиле, будут продлены автоматически.

В Израиле приняли решение автоматически продлить визы гражданам Украины, находящимся в стране по туристической визе, до 30 июня.

Об этом сообщает Newsru.co.il со ссылкой на министра внутренних дел Израиля Айелет Шакеду.

При этом власти не будут препятствовать работе украинцев в стране.

С начала вторжения России в Украину 24 февраля более 28 тысяч украинцев въехали в Израиль, присоединившись к тысячам тех, кто уже находился в стране на момент начала войны. Как и большинству въезжающих туристов, украинцам была выдана трехмесячная въездная виза, срок действия которой для самых ранних прибывших скоро истекает.

"Визы будут автоматически продлены без необходимости посещения украинскими беженцами каких-либо государственных учреждений. То же самое относится и к тем украинцам, которые находились в Израиле нелегально в начале войны; хотя они не будут депортированы, им запрещено работать", - идет речь в сообщении МИД.

По словам Шакед, в течение следующего месяца она вернется к этому вопросу и примет дальнейшее решение о статусе украинцев, прибывших в Израиль как до, так и после российского вторжения в Украину.

Напомним, вторжение России в Украину привело к тому, что количество беженцев в мире впервые в истории превысило 100 млн человек: 8 млн украинцев переехали в более безопасные части страны, а еще 6 млн выехали за границу.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство Израиля приняло решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине. Увеличение помощи будет "существенным шагом", хотя страна не планирует передавать Украине ни одного вооружения, которое могло бы помочь ВСУ проводить операции наступательного характера. Также не планируется передавать Украине системы ПВО, современное вооружение и ударные системы.

Вас также могут заинтересовать новости: