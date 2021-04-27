Накануне открытия знака в честь погибшего бойца, местные жители высадили новую аллею из молодых деревьев.

Сегодня, 27 апреля, в Киеве на вул. Генерала Жмаченко, 20 установили памятный знак и открыли Аллею памяти Александра Звинника, который погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения АТО на востоке Украины.

Так жители домов вокруг решили начать народную реконструкцию парка, который они спасают от незаконной застройки.

Александр Звинник учился в школе рядом, возле парка живут его родители. Парню было всего 23 года, когда в сентябре 2014 г. под Тельманово его колонна бронетехники попала в засаду. За личное мужество и героизм Александр Звинник посмертно награжден орденом «За мужество» III степени.

Пока киевские власти медлят с бумажными формальностями по разработке проекта благоустройства парка, местные жители начали самостоятельно наводить здесь порядок. Более ста человек вышло на недавнюю толоку. Убрали часть забора, вывезли шесть грузовиков веток и мусора, установили таблички и урны. Накануне открытия знака в честь погибшего бойца, местные жители высадили новую аллею из молодых деревьев.

«Александр Звинник погиб защищая независимость Украины в войне с внешним врагом, а мы защищаем Украину изнутри – боремся против произвола и коррупции чиновников, судей и застройщиков, которые несмотря на законы решили украсть парк у киевлян!», – рассказывает Андрей Меженко, руководитель общественной организации «Парк Жмаченко».

Мать погибшего Наталья и ветераны АТО Днепровского района поблагодарили жителей за то, что пытаются уберечь память о подвиге военных.

"Трудно подбирать слова, когда каждый год теряешь друзей. Идет война. И эти ребята отдали самое ценное за нас, чтобы мы могли жить, работать и воспитывать своих детей», - отметил Владимир Сергиевский (Ирландец).

ОО "Парк Жмаченко" местные жители создали недавно, чтобы систематизировать работу по отстаиванию статуса парка для этого участка. Ведь сейчас застройщик "Интергал-буд" вместе с предыдущим арендатором религиозной общиной «христианская Надежда» пытаются отобрать его через Хозяйственный суд г. Киева и начать незаконное строительство высоток.

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Автор: Григорий Бондарь