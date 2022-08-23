Пригодность или непригодность к военной службе определяет врачебная комиссия.

Обладатели "белых билетов" в условиях военного положения могут быть мобилизованы. Речь идет об "ограниченн пригодных" и "непригодных к воинской службе в мирное время, ограниченно пригодных в военное".

Об этом рассказал "Телеграфу" адвокат Дмитрий Цыплицкий.

По его словам, от мобилизации освобождаются только те владельцы "белых билетов", у которых в нем стоит отметка о непригодности к военной службе с исключением из военного учета.

Степень пригодности и типы службы определяют врачи.

"Подчеркиваю, что вывод о непригодности к военной службе имеет право сделать только соответствующая военно-врачебная комиссия. Ни один диагноз частной клиники не может быть основанием для исключения лица из военного учета. Такую справку можно лишь предоставить медикам ВВК в консультативных целях, чтобы упростить им процесс установление четкого диагноза", - сообщил Цыплицкий.

Он добавил, что каждый призывник подлежит полноценному медосмотру хирургом, терапевтом, дерматологом, стоматологом, невропатологом, психиатром, офтальмологом, оториноларингологом, а при наличии медицинских показаний - дополнительно врачами других специальностей. Каждый врач записывает в карточку вывод о годности, временной непригодности или полной непригодности к срочной военной службе.

Как известно, мобилизация в Украине распространяется на мужчин от 18 до 60 лет.

Ранее сообщалось, что военнообязанные в Украине имеют законную возможность отказаться от получения повестки, однако это можно сделать лишь в нескольких случаях.