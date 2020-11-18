Новую коллекцию Барби выпустили в продажу в США. В этом году производители решили максимально разнообразить игрушки и сделать их похожими на реальных женщин.
Читайте такжеПревративший себя в Барби парень пожаловался, что не может найти девушку (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Изготовили куклы с разной комплекцией - от худощавых до полнотелых. Барби можно выбрать также по цвету кожи - их аж 7 разных видов, по прическам и цвету глаз - их около 2 десятков. Не ограничили игрушки и в профессиях.
Разнообразить коллекцию кукол в компании производителя решили после волны критики. Барби обвиняли в пропаганде женских стандартов, которые не всегда имеют что-то общее с реальной жизнью.
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