Боец получил ранение во время обороны Бахмута.

Украинский военный Максим Степаненко выцарапала на прикладе автомата имя своей возлюбленной. Этот приклад спас ему жизнь.

Как говорится в сюжете ТСН, Степаненко отправился защищать страну утром 24 февраля. Сперва – отбивал Киев в составе территориальной обороны, после – Харьковское направление.

Оттуда украинский защитник отправился в Донецкую область. Все это время его сопровождал автомат, на прикладе которого он выцарапал слова "Ярость Настюши".

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Боец давал отпор "вагнеровцам" на позициях недалеко от Бахмута. Во время обороны города он получил ранение.

"Я с нашим "другом" встретился метрах в двух. Пуля влетела в приклад, она отрекошетила и зашла под руку", – вспоминает Максим.

Эта случайность спасла ему жизнь. Пуля выбила кость, однако медикам удалось спасти конечность и даже зашить ее так, чтобы не было испорчено тату Максима в виде трезубца.

Военный все еще восстанавливается под присмотром врачей, но для одного важного события – свадьбы с возлюбленной, чье имя спасло ему жизнь – все же смог вырваться из больницы.

Отвез пару в ЗАГС сослуживец Максима Ярослав, который также получил ранение во время столкновения с "вагнеровцами". Скромная роспись в ЗАГСе прошла без света из-за отключений и без родителей молодоженов – мамы жениха и невесты в Запорожье, а отец невесты – на фронте.

Бои на Бахмутском направлении

В течение последних месяцев российские оккупанты сосредоточенно штурмуют Бахмутское направление. По словам военных, враг отправляет сюди "штрафные" отряды – "вагнеровцев" или мобилизованных – и несет серьезные потери в живой силе и технике. Как отмечали в британской разведке, эта кампания в Донецкой области для РФ стала непропорционально дорогой. Потому, предполагают разведчики, город является не стратегической, а политической целью оккупантов. Возглавляет операцию, по словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, ЧВК "Вагнер". Благодаря усилиям наших защитников Россия, сосредоточившая на Бахмутском направлении значительные ресурсы, не может захватить город.

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