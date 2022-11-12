Только в течение марта-октября 2022 года брак заключили более 169 тысяч украинцев.

В Украине за последние 8 месяцев зарегистрировали почти втрое больше браков, чем разводов. В период с марта по октябрь 2022 года поженились более 169 тысяч пар, а развелись – более 56 тысяч.

"Почти втрое больше браков, чем разводов внесено в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан в течение марта-октября этого года. Положительная тенденция прослеживается и сравнивая данные 2022 и 2021 годов", – говорится в сообщении Министерства юстиции.

В частности, в течение марта-октября брак заключили 169 775 пар молодоженов, что на 6 131 больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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По данным Министерства, количество разводов за восемь месяцев составила 56 974. Это почти на 22 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Свадьба во время войны в Украине

Ранее в Минюсте отмечали, что нововведение прижилось - дистанционное бракосочетание, потому что за время полномасштабного вторжения зарегистрировано около 2500 таких браков. При этом напоминают, что в первые месяцы полномасштабного вторжения была упрощена процедура бракосочетания военнослужащих, которые защищают Украину на фронте и сейчас они имеют возможность дистанционно зарегистрировать брак.

Как сообщал УНИАН 8 марта, постановлением Кабинета министров № 213 "Некоторые вопросы государственной регистрации брака в условиях военного положения" предусмотрено, что если один из новобрачных - военнослужащий, то на период военного положения государственная регистрация брака может проводиться без его присутствия.

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