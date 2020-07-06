Авария на канализационном коллекторе в Киеве: из-за провала на дороге ограничено движение (фото)
В Киеве из-за аварии на канализационном коллекторе на пересечении проспекта Порика и проспекта Правды образовался провал на дороге.
Читайте такжеРеконструированный канализационный коллектор на левом берегу Киева запустят в следующем годуКак сообщает пресс-служба «Киевводоканала» в Facebook, место аварии огорожено.
Специалисты водоканала выполняют перекачку стоков и исследование коллектора, после чего смогут начать ремонтные работы.
«На время ремонтных работ водоснабжение и водоотведение в близлежащих домах ограничиваться не будет», – говорится в сообщении.
Из-за ремонтных работ на канализационной сети на пересечении двух проспектов частично ограничено движение автотранспорта. Движение транспорта осуществляется по одной полосе, из-за чего частично изменен маршрут троллейбуса № 26.
В «Киевпастрансе» сообщили, что движение троллейбусов № 26 организовано: от станции метро «Нивки» до проспекта Правды по действующей трассе далее – проспект Гонгадзе – проспект Свободы; в направлении станции метро «Нивки» по действующей схеме.
Ранее УНИАН писал, как на Киевщине во время ремонтных работ погибли трое сотрудников водоканала.
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