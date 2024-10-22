Отечественный ритейл, который сейчас играет значительную роль в усилении оборонного потенциала страны и на который приходится около 14% ВВП Украины, оказался в довольно затруднительном положении.

"Это стало следствием приостановления электронной процедуры бронирования критически важных работников до 15 ноября 2024 г. в результате запланированного "аудита забронированных военнообязанных", - сообщается в публичном обращении Ассоциации ритейлеров Украины к Кабинету министров на официальном ресурсе ассоциации rau.ua.

Ритейлеры в этом документе отмечают, что вызванная таким решением потеря ключевых сотрудников непременно ставит под угрозу продовольственную безопасность страны, ведь именно отрасль ритейла обеспечивает население необходимыми продуктами и товарами первой необходимости. Особое беспокойство вызывает возможность оттока работников, ответственных за управление логистическими цепочками, складскими запасами, а также за оперативную работу с поставщиками.

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Напомним, именно стабильное функционирование сектора розничной торговли является критическим для обеспечения устойчивых цепей поставок и поддержания экономической стабильности всего государства.

"Обращаем внимание правительства на то, что в некоторых случаях система электронного бронирования через портал "Дія" имела задержки в рассмотрении запросов, которые длились иногда более трех суток. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы период аудита не создал дополнительных препятствий в бронировании работников на ключевые должности. Приостановление процедуры бронирования до 15 ноября недопустимо в этих условиях", - отмечают в Ассоциации ритейлеров.

Учитывая выше сказанное в Ассоциации предлагают простой шаг, который поможет минимизировать риски продовольственной безопасности Украины, никак не навредит мобилизационным процессам и не создаст больших проблем для ответственного бизнеса:

"Присоединяясь к другим бизнес-объединениям, мы призываем правительство срочно рассмотреть возможность автоматического продления действующих бронирований на 60 дней для всех критически важных работников компаний на время проведения "аудита", у которых бронирования заканчиваются в период с 17 октября по 20 ноября 2024 года. Такой шаг поможет сохранить непрерывность процессов, а также избежать возможных перебоев в поставках продуктов и товаров первой необходимости".