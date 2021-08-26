Украинская Ассоциация Медиа Бизнеса, Национальный Союз Журналистов Украины и Ассоциация Независимых Региональных Издателей Украины распространили обращение, в котором выступили против моратория на рекламу лекарств в СМИ.

Ассоциации издателей и НСЖУ призывают Офис президента Украины и СНБО отменить поручение Кабмину принять меры "относительно минимизации вредного воздействия самолечения на здоровье, в частности, путем установления до 1 января 2024 года моратория по наведению в теле-, радиопередачах, средствах массовой информации любых сведений рекламного характера лекарственные средства, медицинские изделия, методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации" и внести соответствующие изменения в решение СНБО.

В обращении отмечается поддержае усилий президента и правительства, направленных на защиту здоровья населения и развитие эффективной системы здравоохранения. Но в то же время отмечается, что упомянутый мораторий не является эффективным в "минимизации вредного воздействия самолечения", вводится без консультаций с медиа-компаниями и грозит усилить кризисные явления в украинских СМИ.

Распространение в теле -, радиопередачах, средствах массовой информации сведений рекламного характера о лекарственных средствах, медицинских изделиях, методах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации – это прежде всего информирование населения, которое всегда сопровождается призывом о недопустимости самолечения. При этом рекламируются исключительно безрецептурные средства профилактики и лечения заболеваний.

СМИ являются ответственными источниками информации, в которых за содержание рекламных объявлений ответственность несет идентифицированный заказчик, а медиа соблюдают установленные законодательством требования к рекламе лекарственных средств. Действующее законодательство в сфере рекламы соответствует мировым стандартам, согласно которым безрецептурные препараты можно рекламировать соблюдая определенные правила (предупреждение об опасности самолечения!).

Введение моратория - это фактически призыв игнорировать действующий Закон Украины "О рекламе" и наказывать СМИ, которые таки будут размещать легальную рекламу лекарственных средств.

Обращаем внимание, что в СМИ есть два способа существования – зарабатывать деньги и становиться независимыми на благо аудитории, или получать дотации от владельцев, которые требуют лояльности, а это уже противоречит интересам общества. Запрет на рекламу лекарственных средств – это шаг против экономической устойчивости части украинских СМИ. В отдельных национальных медиа доля такой рекламы колеблется от 15 до 45%, соответственно, сужение возможностей для СМИ получать рыночные доходы приведет к сокращению медиапроизводства и ухудшит доступ украинцев к общественно важной информации. Отсутствие этих доходов является угрозой информационной безопасности, а варианта замещения рекламных потерь СНБО не предложено.

Профессиональные медиа - это как раз те источники информации, которые помогают жителям Украины быть информированными о вреде самолечения, ответственно относиться к собственному здоровью и избегать влияния мошеннических схем в медицине (в том числе относительно употребления фальсификатов вместо лекарств) и уметь отличить подделки. Реклама лекарств и медицинских услуг является мощным инструментом конкуренции среди производителей и аптечных сетей - и это помогает людям получать доступ к медицинским услугам и лекарств высшего качества по более привлекательной цене. Именно поэтому ассоциации издателей и союз журналистов акцентируют внимание на негативном влиянии введения запрета рекламы лекарств в Украине.

Автор: Иван Божко