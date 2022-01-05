Самыми популярными в 2021 году именами для детей в Киеве стали Мария, Злата, Максим, Иван и Матвей.

За прошедший 2021 год в Киеве родители чаще всего называли девочек Марией и Златой. При этом рели мальчиков самыми популярными именами стали Максим, Иван и Матвей.

Об этом сообщает Укринформ.

В Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины отметили, что некоторые родители выбирали для своих детей редкие и экзотические имена

Читайте такжеКогда крестить ребенка в 2022 году: лучшие даты для совершения таинстваРедкие и экзотические имена в 2021 году для девочек

Ими, Миа, Эва, Ясна, Мечта, Алия, Нина, Совет, Этери, Захра, Марго, Белль, Весна, Санта, Фаина, Арина, Афина, Лиана, Лаура, Мадина, Маруся, Илария, Ведана, Агувия, Сабина, Есения, Аврора, Устина, Наколетта, Магдалина, Квитослава, Пелагия, Россанка, Властилина, Аркадия, Архелия, Мелодисон, Доминика, Златослава, Стефания, Дон Дарина, Ильинка.

Редкие и экзотические имена 2021 году для девочек

Влас, Адам, Клим, Илон, Филипп, Марьян, Ярема, Архип, Сава, Оскар, Филипп, Устим, Остап, Тихон, Радвил, Олекса, Ларион, Ерофий, Елисей, Кузьма, Феликс, Мефодий, Аристарх, Бальтазар, Святозар, Всеволод, Гериций, Элеазар, Савелий, Александер, Савватий, Всеслав, Варфоломей, Альберт, Никифор.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине мужчины и женщины могут вступать в брак с 18 лет. А с 16 лет это может произойти по решению суда, если будет установлено, что это отвечает интересам лица, которое хочет вступить в брак. Также в Министерстве юстиции Украины рассказали о тех, кто не может вступать в брак в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: