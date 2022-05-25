Советник главы ОПУ считает, что в украинское общество раскалывается из-за усталости от войны.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская армия в отдельных вопросах проигрывает армии РФ. В частности, он указал на проблемы с накоплением резервов.

Об этом он заявил во время общения с российским правозащитником Марку Фейгину

"Мы проиграли российской армии по темпам. Они накопили резервы раньше, чем мы. Мы отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Из-за этого возможен возврат российской армии на север нашей страны и усиление давления по линии Херсон - Запорожье", - указал Арестович.

При этом он считает, что в украинском обществе происходит раскол, вызванный усталостью от войны и массой претензий сторон друг к другу.

"Народ начал истерить и им надо давать какие-то объяснения. Эта стадия настала, и она была неизбежна, но она продлится где-то месяц, возможно полтора, пока не придет западная помощь в том количестве, которое позволит стабилизировать ситуацию", - подытожил Арестович.

Как ранее сообщал УНИАН, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Бундестаг вовремя не предоставил Украине обещанную военную помощь, поэтому Россия сейчас имеет в Украине тактический успех, который грозит перерасти на лисичанско-северодонецком направлении в оперативный.

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