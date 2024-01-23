Теперь залог составляет 21 млн грн, тогда как сначала речь шла о значительно большей сумме.

Киевский апелляционный суд оставил бизнесмена Игоря Мазепу под стражей, но ему уменьшили размер залога. Как сообщает hromadske, суд рассмотрел жалобу на постановление Печерского районного суда, согласно которому Мазепа была взята под стражу с возможностью внесения почти 350 млн грн залога.

Отмечается, что прокурор и адвокаты подали апелляционные жалобы. Первый просил увеличить размер залога до 700 млн грн, а защита - отменить постановление Печерского суда.

На заседании защитники Мазепы вновь заявили о необоснованности подозрения, а также о том, что дело должно расследовать не Государственное бюро расследований, поскольку Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра не является правоохранительным органом.

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Также адвокаты заявили о предвзятости суда первой инстанции. Мол, свидетельством является и принятое постановление, которое "переписано из подозрения". Ее просили отменить как незаконную.

На вопрос судей о том, чем обоснован размер залога, о котором просит обвинение, прокурор ответил, что учтены риски и имущественное состояние подозреваемого.

Сторона обвинения добавила, что способность оплатить залог обеспечивают 150 объектов недвижимого имущества, ряд дорогих активов и автомобили Мазепы.

Так, суд удовлетворил жалобу адвокатов Мазепы частично: бизнесмена оставили под стражей до 27 февраля, но уменьшили залог до 21 млн грн.

Дело Игоря Мазепы - последние новости

29 ноября Печерский суд Киева избрал меру пресечения скандальному инвестбанкиру Мазепе. Работники ГБР совместно с Национальной полицией Украины разоблачили и задержали участников преступной организации, которые противоправно завладели более 7 гектарами земли, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской гидроэлектростанции.

Впоследствии ГБР задержало Мазепу и его брата за отчуждение земель Киевской ГЭС. Игорь Мазепа является основателем инвестиционной компании Concorde Capital. Его задержание связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка Goodlife Park в районе Вышгорода Киевской области.

19 января Печерский районный суд города Киева избрал Мазепе меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 349 млн грн.

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