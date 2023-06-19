Антимонопольный комитет Украины принял к рассмотрению заявление ПАО "Укрнафта" и АРМА от 1 июня 2023 года о предоставлении разрешения на концентрацию в виде получения ПАО "Укрнафта" в управление активов/корпоративных прав ЧАО "ВК "Укрнефтебурение", которая не содержала полной и достоверной информации о ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" как участника заявленной концентрации.

Согласно законодательству, Антимонопольный комитет в 15-дневный срок со дня поступления заявления должен был проанализировать перечень прилагаемых к заявлению документов и в случае их несоответствия требованиям законодательства вернуть заявителям заявление без рассмотрения.

Узнав из открытых источников о поступлении в АМКУ заявления ПАО "Укрнафта" и АРМА, ЧАО "ВК "Укрнефтебурение", как непосредственный участник этой концентрации, официально обратилось в Антимонопольный комитет с заявлением от 15 июня 2023 года о привлечении общества к заявлению как участника этой концентрации и засвидетельствовало свою готовность по соответствующему требованию и в установленный срок предоставить в Антимонопольный комитет Украины информацию и копии документов, предусмотренные Положением о концентрации.

Видео дня

Указанная информация о деятельности ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" является коммерческой и отсутствует в публичном пространстве. Соответственно получить ее возможно исключительно путем обращения к обществу.

По состоянию на 19 июня 2023 года ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" не получило ответа от АМКУ на это заявление.

ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" отмечает, что в общество не поступало каких-либо обращений от ПАО "Укрнафта" и/или АРМА относительно предоставления ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" информации, предусмотренной Положением о концентрации, с целью подготовки заявления в Антимонопольный комитет Украины. Соответственно и никаких отказов со стороны

ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" в предоставлении ПАО "Укрнафта" и/или АРМА информации, предусмотренной Положением о концентрации, в части, касающейся ЧАО "ВК "Укрнефтебурение", не было.

Подача заявления о предоставлении разрешения на концентрацию без получения необходимой информации о ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" как непосредственного участника этой концентрации, может свидетельствовать о намерениях неустановленного круга заинтересованных лиц осуществить рейдерский захват Чао "ВК "Укрнефтебурение", легитимизируя свои незаконные действия путем введения в заблуждение членов Антимонопольного комитета Украины для получения соответствующего разрешения на концентрацию.

Более того, рассмотрение заявления, которое не содержит полной и достоверной информации о ЧАО "ВК "Укрнефтебурение", может привести к принятию Антимонопольным комитетом Украины незаконного и необоснованного решения, в результате которого может произойти монополизация рынка природного газа и/или других задействованных рынков.

ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" еще раз публично подчеркивает о готовности по требованию АМКУ предоставить полный пакет документов в соответствии с Положением о концентрации с целью недопущения принятия антимонопольным комитетом Украины незаконного и необоснованного решения.