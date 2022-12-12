На сегодняшний день не существует убедительных свидетельств о том, что на фармацевтическом рынке Украины может произойти катастрофа в связи с фактическим запретом продажи лекарств, произведенных в России и Беларуси, пишет РБК-Украина в аналитической публикации на эту тему.

Издание напоминает, что в октябре комиссия Минздрава по прекращению действия регистрационного удостоверения впервые воспользовалась своим правом на фактический запрет продажи в Украине лекарств, частично или полностью производимых в РФ и Беларуси. Такая возможность появилась еще в мае, когда вступили в действие поправки к закону Украины "О лекарственных средствах", согласно которым Украина может лишить регистрационного удостоверения препараты, происходящие из страны-агрессора, даже если они были произведены там компаниями из других стран.

Первое решение о прекращении действия регистрационных удостоверений было принято по 35 препаратам венгерской компании "Гедеон Рихтер".

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"Законодатели, конечно, понимали, что нельзя запрещать поставки лекарств, которым нет заменителя. Поэтому условие применения на запрет сопровождается другим условием: запрещенный препарат должен быть представлен в Украине как минимум двумя аналогами. То есть Украина, понимая, что ограничения могут навредить ей самой, не пошла по пути самоуничтожения, лишь бы сделать врагу больно", - говорится в статье.

Как отмечается, фармацевтический рынок в Украине будет постепенно меняться. В то же время говорить об отсутствии лекарства для пациентов сейчас или в ближайшем будущем нет оснований, ведь у многих препаратов есть 10 и более заменителей, отмечают авторы публикации.

В статье также обращают внимание на заявление НАПК, которое высказалось о рисках в упомянутом законе. Один из таких рисков – возможная монополизация рынка. В то же время это опасение НАПК детально не артикулировано, поэтому непонятно кем именно эта монополизация может быть создана и на рынке чего именно: всех препаратов, какой-то группы или наименования действующего вещества.

"Все подозревают украинские компании в том, что они являются бенефициарами "изгнания" с рынка иностранной продукции, но никто не сделал две важные вещи, подтверждающие это: не предоставили убедительных данных о том, как именно изменится структура рынка; не предоставили доказательств того, что такое уже происходит, потому что закон действует с мая этого года", - говорится в статье.

Издание акцентирует внимание на том, что лекарства для украинского рынка производят не только украинские компании, поэтому ни о какой монополизации говорить нельзя.