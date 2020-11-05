В Киеве задержан полицейский на сбыте амфетамина.
Читайте такжеВ Киеве разоблачили банду дилеров, продававших амфетамин наркоманам (фото)Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, разоблачен сотрудник столичной полиции по сбыту психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями ГУ НП в г. Киеве наладил канал сбыта наркозависимым лицам психотропного вещества амфетамин по 400 грн за грамм.
В ходе досудебного расследования правоохранители провели у полицейского две контролируемые закупки амфетамина.
«Сегодня, 5 ноября, после очередного сбыта психотропного вещества сотрудника полиции задержали», - говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются следственные и процессуальные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Также готовится ходатайство в суд об избрании полицейскому меры пресечения и отстранении от должности.
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